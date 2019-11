Juba teisipäeval räägib spordiarst spordi juurde naasmisest peale haigusi

Spordiarsti loengus leiab käsitlemist spordialade vahelised erinevused ja nende mõju organismile arsti pilgu läbi. Räägitakse lahti sagedasemad sportimisega kaasnevad terviseprobleemid ning kuidas käsitleda ülepingutust ja ületreeningut.

Loengus osaleja saab vastused küsimustele:

Kuidas treeningkoormus ja spordiala valik panna vastama oma võimetele ja tervislikule seisundile?

Millal ja kuidas naasta spordi juurde peale terviseprobleemi?

Kas ja kuidas teha koormustesti?

Mis on ülepingutus ja ületreening - miks ja kuidas need tekivad?

Kuidas ülepingutust ja ületreeningut ära tunda ja ennetada?

Lisaks eelnevale ei saa mööda minna ka spordimeditsiinilistest terviseuuringutest sportlase tervise kaitseks ning kuidas saadud andmete põhjal treeningud ohutumaks muuta. Loengu lõpuks saab ülevaate terviseuuringute läbiviimise korraldusest Eestis.

Spordis haiguste ja taastumise teemaline loeng on üks Treeni teadlikult loengu sarjast, mida korraldab Tallinna Ülikool. Loengud toimuvad detsembrini teisipäeva õhtuti ülikooli Räägu 49 (Tallinn) õppehoones, algavad kl 18 ja kestavad ca 1,5. Kahe viimase teisipäeva teemad on lihastreening, treeningu mõju ajule (täpne kava all). Osavõtutasu on vaid 6 € (maksmine kohapeal, sularahas), sest loengusarja toetab osaliselt Tallinn Liigub.