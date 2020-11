Juba teisipäeval loeng sportlase toitumisest ja taastumisest

Mõõdukas trenn ja liikumine käib tervisliku elustiili juurde, kuid tihti tekitab nõutust küsimus, mida enne või pärast treeningut süüa, et saavutada maksimaalne tulemus ja hoida oma energiatase kõrgel. Loengus räägib Ain-Alar Juhanson kuidas õppida ennast ja oma toitumisharjumusi tundma? Käsitlemist leiavad toidu rotatsioonid. Analüüsitakse milline on tasakaalustatud toitumine ning veresuhkru mõju soorituse kvaliteedile. Lektor räägib praktilise kogemuse põhjal vedeliku tarbimisest ja selle mõjust. Olulisel kohal loengu teemana on ka toitumine võistluse eelneval päeval, võistluspäeval ja järgneval päeval lektori praktilisetele kogemustele ja teadmistele tuginedes. Kuulaja saab vastuse, kuidas targalt väsimusest taastuda.

Oma praktilist kogemust triatleedina jagab Juhanson 24. novembril, teisipäeval kell 18.00 loengus „Sportlase toitumine, taastumine", mida on võimalik kuulata TLÜ-s või veebivahendusel.

Praktiline toitumise ja taastumise teemaline loeng on osa Treeni teadlikult loengusarjast, mida korraldab Tallinna Ülikool. Loengud toimuvad detsembrini teisipäeva õhtuti ülikooli Räägu 49 (Tallinn) õppehoones või veebiloenguna. Loengud algavad mugavalt peale tööd kell 18.00 ja kestus on umbes 1,5 tundi. Osalustasu 8€ (kohapeal sularahas, veebiloengu puhul esitatud arve alusel).

Lektor Ain-Alar Juhanson on triatleet ja treener. Triatloniga hakkas ta tegelema juba aastast 1991. Juhanson on tulnud ühe korra poolpikal distantsil (1998), 2 korda olümpiadistantsil (2000, 2003) ning kaks korda duatlonis (2002, 2003) Eesti meistriks. Aastast 2002. keskendus pikematele distantsidele ning võitnud 2005. ja 2006. Lanzarote ning 2006. Uus-Meremaa Raudmehe (Ironman) võistluse. Ta on saanud Hawaii Raudmehe võistlusel 2008. 13. ja 2007. 24. koha. Juhanson korraldab aastast 2009. Baltimaade suurima triatlonivõistluse Pühajärve-Otepää triatlonit jpt triatlonivõistlusi. Lisaks on ta töötanud Eesti Kaitseväe üksik-sidepataljonis, olnud 2010.-2019. MTÜ TriSmile eestvedaja ning paljude sportlaste treener. Ain-Alar Juhansonil Eesti Kultuurkapitali kehakultuuri ja spordi sihtkapitali aastapreemia (2018).