Juba teisipäeval loeng - miks ja kuidas treenida süvalihaseid?

Süvalihased, väikesed lihased suurte lihaste all, toetavad meie vaagnavöödet, lülisammalt ja õlavööd, tänu millele seisame püsti ja liigume ringi. Oma kiiruse, jõu, vastupidavuse, koormustaluvuse ning ilusa rühi võlgneme neile. Seljavalude üheks on nõrgad süvalihased.

Spordile spetsialiseerunud füsioterapeut Jaana Torp jagab oma loengus praktilisi näiteid süvalihastest ja nende treenimisest. Süvalihaste treenimine on nii vigastuste vältimise seisukohast väga oluline. Ta annab soovitusi kuidas seda teha. Lisaks millist mõju avaldab süvalihaste treenitus/alatreenitus tervisele ja heale enesetundele. Loengus osaleja saab digitaalsed praktilised materjalid ka endale.

Süvalihaste treenimise loeng on osa Treeni teadlikult loengusarjast, mida korraldab Tallinna Ülikool. Loengud toimuvad detsembrini teisipäeva õhtuti ülikooli Räägu 49 (Tallinn) õppehoones või veebiloenguna. Loengud algavad mugavalt peale tööd kell 18.00 ja kestus on umbes 1,5 tundi. Osalustasu 8€ (kohapeal sularahas, veebiloengu puhul esitatud arve alusel).

Füsioterapeut Jaana Torp on lõpetanud Tartu Ülikooli füsioteraapia eriala. Oma igapäeva töös on Jaana spetsialiseerunud spordifüsioteraapiale, trauma- ja ortopeedilistele patsientide taastusravile. Eriliselt pöörab tähelepanu traumade ennetusele. Paralleelselt ülikooli õpingutega omandas ka EOK treenerikutse ning on nii rühmatreeningute juhendaja kui personaaltreener. Täiendab end pidevalt erinevate manuaalteraapiate, spordimeditsiini, füsioteraapia, toitumise ja treeningute alastel täiendkoolitustel. On litsentseeritud kinesioteipimises ja Eesti Füsioterapeutide Liidu liige.

