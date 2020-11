Juba teisipäeval loeng kuidas kodukontor kehasõbralikumaks muuta ja spordikoormust tervislikult kasvatada

Katre Lust-Mardna peab 3. novembri õhtul avaliku loengu „Kodukontor lihaspinge vabaks". Kui muidu ikka arvatakse, et kodukontor on pigem meie kehale mitte nii kasulik, siis füsioterapeut räägib hoopis sellest, kui palju head saab meie luulihaskonnale pakkuda kodukontoris töötamine ja kuidas olemine koduses töökeskkonnas veel mõnusamaks ja mugavamaks teha.

Kui igatsed seisulauda, siis füsioterapeut annab metoodikaid kuidas selleta toetada oma keha. Loengus käsitletakse ka istumisasendeid ja ergonoomikat. N-ö ideaalset tööasendit ei ole, aga parim asend on alati järgmine asend. Nii on istuva töö puhul on oluline võimalikult tihti püsti tõusta ja istudes pidevalt nihelda ja asendit vahetada.

Ka ülekoormust spordis saab ennetada teadlikumalt ja mitmekülgsemalt treenides.

Lust-Mardna: „Oma igapäevatöös füsioterapeudina näen rohkelt sportlikku klientuuri, kes endale suurte koormuste ja agara treenimisega tihti liiga teevad, kuid faktidele toetudes liigub suurem osa Eesti elanikkonnast natuke liiga vähe. Metsaalused olid kevadise eriolukorra ajal rahvast täis, kuid statistika järgi liikusid kodukontorite tipp-perioodil inimesed siiski vähem kui tavaolukorras. Püüan anda loengus ülevaade ka selleks, kuidas ennast igapäevaselt liikuma motiveerida."

Tule kuula 3. novembri õhtul loengut kohapeal või veebis ja saad vastused:

Millega alustada, kui liikumisse on tulnud paus?

Kui suurt kasu saame lõigata igapäevastest liikumisringidest?

Millised on efektiivsed kodused treeningud kogu kehale?

Millised on lihtsad sirutused kaela- ja õlavöötmele?

Kuidas saame vigastuste riske vähendada liikumise abil?

Koos loengus osalejatega tehakse ühiselt läbi harjutusvara, mis loengust kaasa võtta.

Füsioterapeudi loeng on osa Treeni teadlikult loengusarjast, mida korraldab Tallinna Ülikool. Loengud toimuvad detsembrini teisipäeva õhtuti ülikooli Räägu 49 (Tallinn) õppehoones või veebiloenguna. Loengud algavad mugavalt peale tööd kell 18.00 ja kestus on umbes 1,5 tundi. Osalustasu 8€ (kohapeal sularahas, veebiloengu puhul esitatud arve alusel).