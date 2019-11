Juba teisipäeval jagab füsioterapeut nõu millal ja kuidas venitada?

Loengus "Venitus soojendusel, treeningus ja taastumisel" käsitleb loengupidaja peamisi venituse liike ja teaduskirjanduse baasil võimalike positiivseid ning negatiivseid mõjusid. Vaatleb, kas vastab tõele läbi aastate olnud arusaam venitamise kasulikkusest. Äärmuslikke väiteid kuuleme nii pikaaegsete sportlaste, treenerite kui ka füsioterapeutide poolt. Kas venitama siis peab või ei ja millal? Lisaks eelnevale leiab käsitlemist aktiivse liikumise ja taastumise omavahelised seosed venitustegevusega läbi anatoomia ja füsioloogia. Õpitu paremaks kinnistamiseks läbitakse lihtne praktiline venituse harjutusvara, kus füsioterapeut Jörgen Puis analüüsib lisaks harjutuste võimalike asendustegevusi.

Venituse teemaline praktiline loeng on üks loeng Treeni teadlikult loengu sarjast, mida korraldab Tallinna Ülikool. Loengud toimuvad detsembrini teisipäeva õhtuti ülikooli Räägu 49 (Tallinn) õppehoones. Kõik loengud algavad mugavalt peale tööd kell 18:00 ja kestus on ca 1,5 tundi. Osavõtutasu on vaid 6 € (maksmine kohapeal, sularahas), sest loengusarja toetab osaliselt Tallinn Liigub. Järgmiste teisipäevade teemad on lihastreening, taastumine, treeningu mõju südamele ja ajule, jooga jne (täpne kava all).

Lektor, füsioterapeur Jörgen Puis on lõpetanud Tartu Tervishoiu Kõrgkooli füsioteraapia erialal ning täiendanud end aastaid Euroopas ja Ameerikas. Oma igapäevatöös patsientide ja sportlastega on spetsialiseerunud skeleleti-lihassüsteemide vaevustele, nt akuutsed, ülekoormusvigastused, operatsiooni järgne ravi ning kestvad selja-ja kaelavalud.