Juba teisipäeval annab arst nõu erinevate hormoonide mõjust spordile

Lektor Margus Annuk on lõpetanud Tartu Ülikooli kehakultuuriteaduskonna treeneri diplomiga ja arstiteaduskonna ravi eriala koos spordimeditsiini lisaerialaga ning Uppsala Ülikoolis doktorkraadi kliinilises meditsiinis. Erialaselt olnud raviarst, dotsent ja professorina erinevates ülikoolides, töötanud rahvusvahelise ravimite uuringufirma viitsepresidendina ning on hetkel ravimiuuringute nõunikuna. Tema üheks olulisemaks tegevussuunaks on uute ravimite väljatöötamine ja nende katsetamine (sh hormoonid). Aastaid juhtis ta Antidopingu erilubade (TUEC) komisjoni. Hetkel nõustab ka Eesti Tõstespordi Liitu meditsiinilistes küsimustes.

Loengusari TREENI TEADLIKULT sügis 2019 on peale seda veel 11 loengud. Need on:

15.10 Kaela - ja õlavöötme valulikkus - põhjused, ennetamine ja ravi - füsioterapeut Katre Lust-Mardna

22.10 Mikrobioom, toitumine ja liikumine - bio- ja toiduainete tehnoloog Kaarel Adamberg

29.10 Praktilisi soovitusi laborianalüüside tõlgendamisel arstilt - laboriarst dr Anneli Raave-Sepp

05.11 Venitus soojendusel, treeningus ja taastumisel - füsioterapeut Jörgen Puis

12.11 Terve keha ja vaimse tasakaalu saavutamine jooga abil - joogaõpetaja Kristiina Piiparinen

19.11 Südame ja spordi vastastikune mõju - kardioloog ja spordiarst dr Meelis Vainu

26.11 Haigused, taastumine ja sportimine - spordiarst Agnes Mägi

03.12 Lihastreeningu enamlevinud vead ja õige viis - treener ja toitumisterapeut Egle Eller-Nabi

10.12 Treeningu mõju kesknärvisüsteemile ja ajule - TLÜ professor Kristjan Port

Igale soovitud loengule on vajalik eelnev registreerimine: https://www.tlu.ee/treeniteadlikult

Loengusarja korraldab TLÜ Loodus- ja Terviseteaduste Instituut ja toetab Tallinn Liigub.

Inimestele teavitust aitab teha Delfi.

Artikliga on seotud osad varasemate aastate loengute täispikad videod, mida Delfi on filminud.