Juba teisipäeval ajuteadlase Jaan Aru loeng: kuidas treenida aju

Aju, meie vaimse võimekuse alus, on seda võimekam, mida rohkem me teda treenime. Ajuteadlane ja psühholoog Jaan Aru teab, kuidas aju treenida, muuta selle struktuuri ja anda ajule eesmärke ning annab ka kasulikke harjutusi.

Kuid aju pingutamine on raskem kui lihaste pingutamine.

Ajutreeningu loengus käsitleb rahvusvaheliselt tunnustatud teadlane aju treenimist kahes valdkonnas:

tähelepanu treenimine läbi oskuse välismaailma segajate väljalülitamise;

loovuse parandamine la loovusega seotud eksiarvamustest: loovus ei ole taevane välgatus, vaid põhineb triljonitel pisikestel välgatustel meie ajus.

Aju treenimise loeng on osa Treeni teadlikult loengusarjast, mida korraldab Tallinna Ülikool. Loengud toimuvad detsembrini teisipäeva õhtuti ülikooli Räägu 49 (Tallinn) õppehoones või veebiloenguna. Loengud algavad mugavalt peale tööd kell 18.00 ja kestus on umbes 1,5 tundi. Osalustasu 8€ (kohapeal sularahas, veebiloengu puhul esitatud arve alusel).

Lektor, ajuteadlane Jaan Aru on psühholoog ja Tartu Ülikooli Arvutiteaduse instituudi vanemteadur. Ta on uurinud teadvust, und ja õppimisprotsesse. Teda huvitab, mis teeb inimese tehisintellektist nutikamaks. Ta on saanud auhinna teaduse populariseerimise eest. Tema sulest on ilmunud üle kolmekümne teadustöö rahvusvahelistes ajakirjades, aga ka populaarteaduslik raamat "Ajust ja arust".

