Füsioterapeut: mis põhjustab kaela- ja õlavöötmes pingeid ja valu

Täpsemalt annab Lust-Mardna loengu teemal „Kaela- ja õlavöötme valulikkus - põhjused, ennetamine ja ravi", milles aitab inimestel lahti mõtestada kaela- ja õlavöötmes esinevate lihaspingete ja valude põhjused. Seejärel annab soovitusi, mida teha akuutse valu puhul ja kuidas käituda krooniliseks muutunud valu korral. Toob skeletilihaskonna eripärasid välja, näidates kuidas mõjutavad erinevad kehahoiakud kaela. Vastuse saab küsimus - kui hull probleem on nutikael? Saab teada millal peaks sama piirkonna valulikkusega pöörduma arsti või füsioterapeudi poole.

Loeng on praktiline, selles saab füsioterapeudi eestvedamisel teha läbi mitmeid kasulikke harjutusi kaela- ja õlavöötmele, mis sobiks ka treeningu eelseks soojenduseks, venitamiseks kui ka valude leevendamiseks. Lühidalt räägib ergonoomika põhitõdedest istuva tööga inimestele, mis kaela tervist aitavad säilitada.

Kaela- ja õlavöötme füsioteraapia alane loeng on üks loeng Treeni teadlikult loengu sarjast, mida korraldab Tallinna Ülikool. Loengud toimuvad detsembrini teisipäeva õhtuti ülikooli Räägu 49 (Tallinn) õppehoones. Järgmiste teisipäevade teemad on lihastreening, taastumine, treeningu mõju südamele ja ajule, tervisekontroll, mikrobioom ja jooga jne (täpne kava all).

Kõik loengud algavad mugavalt peale tööd kell 18:00 ja kestus on ca 1,5 tundi. Osavõtutasu on vaid 6 € (maksmine kohapeal, sularahas), sest loengusarja toetab osaliselt Tallinn Liigub.