Füsioterapeut: millal ja kuidas venitada?

Loengus "Venitusest soojendusel, treeningus ja taastumisel" avab füsioterapeut Jörgen Puis venituste kontseptsiooni.

Osaleja saab vastuse kuidas üldse venitus toimib, kuidas mõjub ja mis on venitamise eesmärk. Käsitletakse peamisi venitusliike, võimalike positiivseid ning negatiivseid mõjusid, mida teaduskirjandusest leida võib. Räägitakse aktiivse liikumise ja taastumise omavahelistest seostest venitustegevusega läbi anatoomia ja füsioloogia. Õpitu paremaks kinnistamiseks tehakse mõned lihtsamad praktilised venitused ja füsioterapeut analüüsib nende võimalike asendustegevusi.

Venituse teemaline praktiline loeng on üks loeng Treeni teadlikult loengu sarjast, mida korraldab Tallinna Ülikool. Loengud toimuvad detsembrini teisipäeva õhtuti ülikooli Räägu 49 (Tallinn) õppehoones. Järgmiste teisipäevade teemad on lihastreening, taastumine, treeningu mõju südamele ja ajule, jooga jne (täpne kava all).