Ajuteadlane: kuidas treenida aju, tähelepanu ja mõtlemist?

Aju treenimine on nagu sport - saad paremaks ainult selles osas, mida Sa ise teadlikult harjutad. Ka selles mõttes, kui tahad tulemusi, pead pingutama selle nimel. Kuid aju pingutamine on raskem kui lihaste pingutamine. Nii nagu spordis tuleb ka aju treenida, et oleks mingi eesmärk kuhu poole liikuda - parem ringiaeg, suuremad raskused, jne. Seega tekib küsimus, kuidas aju treenimisel püsitavaid eesmärke leida ja seada? Mis ajus juhtub, kui teda treenida? Teada on, et aju ei muutu suuremaks nagu lihas, aga aju struktuur muutub ilusamaks.

Teisipäeval, 20. oktoobri õhtul on Tallinna ülikoolis avatud loeng „Ajutreening", kus 1,5 tunni jooksul annab ülaltoodud teemaldest ülevaate ajuteadlane ja psühholoog Jaan Aru.

Ajutreeningu loengus käsitleb rahvusvaheliselt tunnustatud teadlane aju treenimisest kahes valdkonnas: tähelepanu treenimist ja loovuse parandamist. Tähelepanu treenimise juures on eriti oluline välismaailma segajate väljalülitamine. Aga samas loovuse parandamiseks on tähtis üle olla loovusega seotud eksiarvamustest: loovus ei ole taevane välgatus, vaid põhineb triljonitel pisikestel välgatustel meie ajus.

Ajutreeningu loeng on osa Treeni teadlikult loengusarjast, mida korraldab Tallinna Ülikool. Loengud toimuvad detsembrini teisipäeva õhtuti ülikooli Räägu 49 (Tallinn) õppehoones või veebiloenguna. Loengud algavad mugavalt peale tööd kell 18.00 ja kestus on umbes 1,5 tundi. Osalustasu 8€ (kohapeal sularahas, veebiloengu puhul esitatud arve alusel).

Lektor, ajuteadlane Jaan Aru on psühholoog ja Tartu Ülikooli Arvutiteaduse instituudi vanemteadur. Ta on uurinud teadvust, und ja õppimisprotsesse. Teda huvitab, mis teeb inimese tehisintellektist nutikamaks. Ta on saanud auhinna teaduse populariseerimise eest. Tema sulest on ilmunud üle kolmekümne teadustöö rahvusvahelistes ajakirjades, aga ka populaarteaduslik raamat "Ajust ja arust".

