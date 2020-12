Värske jõutõstmise Eesti meister õpetab, kuidas treenida, kui jõusaalid on suletud

„Nüüd on aeg, kus paljudel on natuke rohkem aega. Kuluta seda iseenda peal! Internet on täis imelisi treeninguid igale maitsele, alustades spinningust, joogast, kuni lõpetades kodus tehtava lihastreeninguga. Kui kõvasti sa ka ei otsi vabandust - ainuke takistus parema Sinu saavutamise ees oled sina ise. Usu endasse ja anna enesele võimalus tõestada, et oled lihtsalt super!” soovitab Koovit.

Koduste treeningute ABC

Kui teed trenni ise ega kasuta abi internetist, ära unusta, et treening koosneb kolmest osast: soojendus, treeningu põhiosa ja lõdvestus. Soojenduseks võib kasutada rattatrenažööri, jooksulinti, hüppenööri, paigaljooksu, terve keha pehmet venitust, rullumist lihasrullil jne. Treeningu põhiosa on see osa treeningust, mille järgi käed tavaliselt sügelevad: kas siis bodypump’i moodi treening, kogu keha ringtreening, kasutades keharaskust vms. Treeningu lõpuosa, lõdvestus, peaks sisaldama nende lihaste venitust, mida treeningus treeniti. See aitab lihastel kiiremini taastuda ja hoiab eemal potentsiaalsed vigastused.

Lisaks, kui treenid kodus, pead järgima põhimõtet: kas harjutus on turvaline? Näiteks astumine kolmel jalal kõikuvale taburetile, hoides samal ajal käes raskusi, lõhnab õnnetuse järele.

Viimane oluline asi kodutreeningu juures: hoia treeningud huvitavad ja vaheldusrikkad. Kõige suurem motivatsiooni- ja arenguhävitaja on rutiin. Kui treening on igav, on vaid aja küsimus, millal trenn hakkab vahele jääma.

„Kui hakata kodustes tingimustes trenni tegema, tuleks ka mõelda, kas on vigastusi, millega peab ettevaatlik olema. Ma muidugi ei räägi suurematest terviseprobleemidest: kõrge vererõhk, südamehaigus, diabeet, ägedad liigesepõletikud, haavad. Sellisel juhul on elementaarne, et pead olema ettevaatlik. Kui oled hädas aeg-ajalt külastava selja- või põlvevaluga või hoopis migreeniga, oleks mõttekas eelnevalt nõu pidada kas arsti või personaaltreeneriga. Ole ettevaatlik ja usalda oma sisetunnet! Kui harjutus tekitab valu, jäta harjutus vahele või muuda! Treeningul on võime ravida ja ka murda. Ole mõistlik ja kannatlik!” hoiatab Koovit.