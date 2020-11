PUUST JA PUNASEKS | Kas jõusaalis peab harrastussportlane maski kandma? Aga treener? Kuidas tuleb käituda riietusruumis ja duši all?

Terviseamet omakorda küsis detailset infot valitsuse kommunikatsioonibüroolt ja niiviisi alljärgnev dialoog sündiski. Selgus, et sportides maski kandma ei pea, küll aga peaks seda tegema treener.

Kas jõusaalid ja spordihallid on avalikud siseruumid?

Spordiklubid on avalikud kohad, kus kehtib maskikohustus.

Kas jõusaalis ja spordihallis peab kandma maski?

Sporditegevuse jooksul maskikohustust riigi tasandil pole. Maskikandmise kohustus ei kehti, kui seda ei ole võimalik mõistlikkuse põhimõttel tagada, näiteks trenni ajal.

Aga need spordihallis olevad inimesed, kes ise ei harjuta – töötajad, treenerid, lapse trenni lõppemist ootav lapsevanem?

Maskikohustus laieneb ka töötajatele, välja arvatud, kui treener ise trenni teeb. Lapse trenni lõppemist ootaval lapsevanemal on kohustus kanda maski.

Kas hoonesse sisenedes peaks treeningule mineja maski kandma või mitte?

Jah, peab.

Kas riietusruumis tuleks maski kanda?

Jah, riietusruumis kehtib maski kandmise kohustus. Küll võivad klubi riietusruumides kehtida omad rangemad sisekorrareeglid.

Duši all ilmselt siiski mitte...?

Ei.

Kas teil on veel mõni üldine soovitus spordisõpradele?

Sportimise jätkamine on oluline inimeste tervise hoidmise jaoks. Küll aga tasuks igaühel mõelda, kuidas vähendada nii enda kui teiste nakatumise riski nii igapäevaste tegevuste käigus kui sportides. Sportides tuleks kindlasti arvestada, et kui tegemist on intensiivse tegevusega, siis sellega kaasneb forsseeritud õhuvool, mis eritab suuremas koguses haigusetekitajaid. Seega tasub tervisesportijatel hoida distantsi sõltumata sellest, kas tegemist on spordiklubiga või sporditegevusega omal algatusel.

***

Grupitreeninguid tohib läbi viia 10-liikmelistes gruppides (lisaks võib rühmas olla treener), näiteks kehtib see aeroobika saalitrennides ja muus taolises treeningtegevuses.