Vormiloojate peatreener Egert Oiov: dieet ei ole nälgimine

Lihast kasvatab õige treening, mitte pelgalt mingi teatud „pulbrite“ söömine. Mida lähemale jõuame võistlusspordile, seda olulisemaks muutub toitumise osatähtsus. Usun, et tihtipeale on toidulisandite tarbimine tavaharrastaja puhul ehk liigagi ületähtsustatud. Valgupulber peale trenni ei pane lihast kiiremini kasvama, kui trennis ei oska või viitsi pingutada. Igal pulbril on küll oma mõte ja teatav kasutegur, kuid nende tarbimiseni võiks jõuda alles siis, kui normaalne toitumine ning treeningutega seotud detailid on paigas. Olen ka ise püüdnud kõik vajaliku tavatoidust kätte saada. Samas tean inimesi, kes ostavad pulbripurgid ära enne reaalselt treenima hakkamist.



Foto: erakogu



Kui sageli mängitakse teie alal piiri peal lubatu ja lubamatu vahel?

Kulturismis on võimalik võistelda erinevates liigades. On föderatsioone, kus kehtib dopingule ametlikult nulltolerants, kuid samuti selliseid, kus on keelatud ainete kasutamine aktsepteeritud. Ma usun, et elus on kõik valikute küsimus - inimeste väärtushinnangud, tõekspidamised ja maailmavaade on väga erinevad. Igal mündil on kaks külge. Ühest küljest võib keelatud võtete kasutamine anda spordis teatava eelise, kuid ei tasu unustada, et tasuta lõunaid ei ole. Võrreldes muu maailmaga paistab Eesti meie spordialal silma tugeva dopingukontrolliga. Eks tegu ole ka väikese riigiga, kus kõik üksteist tunnevad ja keelatud võtteid kasutades võib olla kindel, et varem või hiljem tuleb see välja.

Paraku on dopingu kasutamine teatud ringkondades endiselt aktsepteeritud ning mul on kahju, et seda ka tavaharrastajate seas, kellel puudub sportlik ambitsioon. Ma ei oska öelda, kas selle põhjuseks on tänapäeva ühiskonna paradoks – saavutada võimalikult palju lühikese ajaga või hoopis midagi muud. Küll aga tean, et andekas ja „puhas“ spordimees suudab targalt töötades jõuda kaugemale kui keelatud võtete kasutaja, kellel jääb puudu andekusest või töökusest. Jõutreeningu puhul ei ole tulemusi võimalik saavutada üleöö. Paraku on lihaste kasvatamise näol tegu pika protsessiga, mis võtab aastaid.



Foto: erakogu



Kui kiiresti jõusaalitreeningutega alustajal võiksid hakata ilmnema tulemused ja kui tihedalt peaks seejuures treenima?

Tulemuste saavutamine sõltub eesmärkidest. Mida madalamad eesmärgid seada, seda kiiremini on need täidetavad. Paraku sõltub palju ka eeldustest. Aga olenemata eesmärgist peab algaja mõistma, et isegi kui soov on olla aasta pärast maailmameister, ei saa kohe treenida 20 tundi nädalas, kui eelnev kogemus puudub. Treeningkoormust tuleb tõsta järk-järgult. Paraku võtab kõik aega. Alustajal piisab enamasti 2-3 treeningust nädalas, paari kuu pärast tuleb juba sagedust tõsta, kui eesmärgiks on saavutada midagi enamat kui enda heaolu. Esmaseid väikeseid muudatusi näeb tõenäoliselt algaja regulaarselt treenides juba esimese kuu möödudes. Seejärel hakkavad muutusi nägema ka lähedased. Küll aga on siinkohal oluline regulaarsus – pigem treeni kogu aasta vältel 3 korda nädalas, kui jaanuarikuus 30 korda, et ülejäänud aasta puhata.

Jooksmine või jõusaal, kumb on tõhusam treeningvorm?

Kui eesmärgiks on olla hea jooksja, siis peaks tegelema jooksmisega. Kui soov on saada kulturistiks, siis jooksurajal kindlasti lihas kasvama ei hakka. Oluline on endale selgeks teha, mida treeninguga taotled. Kahte kala on keeruline korraga püüda. Küll aga kui treeningu eesmärgiks on hea enesetunne ning tugev kehaline vorm, siis tasub kaks spordiala omavahel kombineerida. Tavaharrastajal soovitan aga tegeleda sellega, mis hingele rohkem pakub ja vaimule enam meeldib. Nii on suurem tõenäosus, et treeningud kujunevad regulaarseks harjumuseks, mitte ühekordseks aktsiooniks.

Mina olen valinud jõusaali ja jooksmine tuleb päevakorda enamasti võistlusteks valmistumise faasis, kui vaja rasvaprotsenti vähendada ja energiakulutusi tõsta. Olen kõik maratonid jooksnud või sõitnud dieediperioodil ning see on olnud tore vaheldus, mitte eesmärk omaette. Vahel on vaja mugavustsoonist välja tulla ja kehale midagi teistsugust pakkuda.

Kas ka tunnine jalutamine võib olla treening või peaks sel juhul tegema kiirkõndi?

See, kas jalutamine võib olla treening, sõltub inimese treenitusest. Kui inimese päevaseks marsruudiks on aastaid olnud auto-kontoritool-auto-diivan, siis võib olla ka pooletunnine kõndimine ettevõtmine, mida saab nimetada treeninguks. Tempo peaks aga igaüks ise ära tundma ning vastavalt eesmärgile seda reguleerima. Kui eesmärgiks on pea tuulutamine ja hea enesetunne, siis ei maksa tempoga üle pingutada. Kõndimisel on palju positiivseid omadusi, seega peaks tegu olema loomuliku osaga igapäevaelust, sest inimene on loodud liikuma, mitte istuma.

Sa oled fitnessitiimi Vormiloojate peatreener. Kuidas sa dieetidesse suhtud?

Võistleva kulturistina olen minagi suure osa aastast „dieedil“. Võistlusteks valmistumise puhul tuleb paratamatut rasva osakaalu kehas vähendada, mida on võimalik teha vaid energiadefitsiiti tekitades. Küll aga ei ole siinkohal tegu kahe- või neljanädalase dieediga, tegu on üldiselt mitme kuu pikkuse protsessiga, mis hõlmab endas teadlikku, tasakaalustatud ning mitmekesist toitumist, mitte aga nälgimist. Sarnane „dieet“ peaks olema ka ülekaalulisel inimesel, kelle tervisenäitajad on liigse kehakaalu tõttu halvad või lihtsalt inimese puhul, kes soovib suvel rannas parem välja näha.