Tule homme Ott Kiivikase jõusaali targalt treeningu loengusse

Käesolev loengusari TREENI TEADLIKULT sügis 2020 on suunatud spordiga alustavatele ja sportivate inimesele, treenerile, füsioterapeudile, perearstidele ja -õdedele, lapsevanematele jt, kes on huvitatud praktilistest teadmisest, kus sel aastal on fookuses tervis, toitumine, treeningkoormuse optimeerimine ja taastumine, ajutreening ja hea une tehnikad. Erialaloenguna sel aastal on üks loeng ratturitele hooaja treeningplaani ülesehitusest. Veel käsitletakse praktiliste lektorite poolt süvalihaste treenimist kui ka ÜKE harjutusvara vajalikust, muutustega mõttetasandil toime tulemisest ning nende roll on ööpäeva rütmil tegevustel. Kokku on sarjas 11 loengut iga teisipäev kuni detsembri alguseni. Registreerida võib kõigile või valitud huvipakkuvatele loengutele üksinda, sest iga nädal on iseseisev teema.



Loengusari TREENI TEADLIKULT sügis 2020 on peale Ott Kiivikase loengut veel 10 loengud. Need on:

06.10 Kas ja millal füsioterapeudi juurde minna, treeningkoormuse optimeerimine ja targalt taastumine. - Füsioterapeut Priit Ailt

13.10 Süvalihased - miks ja kuidas treenida? - Füsioterapeut Jaana Torp

20.10 Ajutreening. Ajuteadlane ja psühholoog - Jaan Aru

27.10 Ratturi ja triatleedi hooaja treeningplaani ülesehitus võistlusspetsiifikast lähtuvalt. - Treener Karmen Reinpõld

03.11 Kodukontor lihaspinge vabaks! - Füsioterapeut Katre Lust-Mardna

10.11 Hea une tehnikad. - Unearst dr Heisl Vaher

17.11 ÜKE mõju ja sobitumine sportlase treeningplaani. TLÜ õppejõud ja personaaltreener - Siim Kelner

24.11 Sportlase toitumine, taastumine. - Triatleet, suurvõistluste korraldaja Ain-Alar Juhanson