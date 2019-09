Arstid sportiva mehe tervisekontrollist

Sul on hea töö, oled juba karjääri teinud ning ehk on Sul isegi oma ettevõte. Sul on armastav perekond ja kodu, kuhu tahad peale tööd tulla. Kuid viimasel ajal tunned, et pingeline elu kipub nii keha kui vaimu kurnama. Tahaks millegagi olemasolevat situatsiooni parandada, aga kuidas. Ehk oleks õige aeg leida päevas mõni hetk, et tegeleda veidi tervisespordiga. Juba tegeledki. Tore! Aga kas Sinu keha reageerib adekvaatselt sellele koormusele, mida Sa talle pakud? Või on sul mõnda ülekoormusohtu, lihaskahjustust või kogunisti infarktiriski?

Paljud edukad mehed leiavad, et kõva rabamine töörindel ongi just see õige elamise viis: pikad tööpäevad, mis sageli lõpevad hilisõhtul, istuv asend arvuti taga ja koosolekutel, ebaregulaarne ja mittetäisväärtuslik toitumine. Tuleb tuttav ette! Sageli lõpeb see varem või hiljem tõsise terviserikkega. Tead ju küll kolme soovitust, mis võivad Sinu elukvaliteeti oluliselt parandada: töö- ja puhkeaja õige vahekord, piisav uni ja korrapärane ning tasakaalustatud toitumine. Kusjuures puhkeaeg ei tähenda sugugi tundide veetmist teleri ees diivanil, vaid võiks sisaldada palju tegevusi, kaasa arvatud oma keha füüsiline koormamine. Selle viimase juures annabki Eestis ühe pikaajalisema kogemusega laboriarst nõu tervisenäitajate kohta.