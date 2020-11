SPORDIHOMMIK | Vaata videokokkuvõtet eelmisest Spordihommikust!

Spordihommiku eesmärgiks on inimestele meelde tuletada, et mõõdukas liikumine on aastaringselt tähtis ning ka pimedal ja külmal ajal leiab selleks erinevaid võimalusi. Kutsume kõiki üles hommikuse kehalise aktiivsuse tervistavat mõju teadvustama ja spordihommikut tähistama!Registreeri oma hommikune aktiivsus spordihommik.tallinn.ee ja osaled auhinnaloosis, kus tublide liikujate vahel läheb loosi 5 Garmini aktiivsuskella VENU SQ Music ja arvukalt kuupääsmeid Tallinna spordikeskustesse.