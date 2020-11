SPORDIHOMMIK | Tallinn kutsub tervislikult päeva alustama

Kuue aasta eest spordihommiku tava algatanud, linnapea Mihhail Kõlvart rääkis, et kui seni on spordihommik toimunud reaalse sündmusena mõnes linna spordikeskuses, siis sel aastal mõistetavalt rahvarohket grupitreeningut korraldada ei saa. „Siiski on meie eesmärgiks äratada linlastes kirge sportimise vastu ja kutsuda üles oma tervise eest rohkem hoolt kandma. Regulaarne kehaline aktiivsus ja spordiga tegelemine on ühtaegu kasulik nii kehale kui vaimule - eriti talvisel viirushaiguste perioodil on tervislik toitumine, piisav uni ja füüsiline aktiivsus väga olulised, et keha suudaks viirustega toime tulla. Tänavu kutsume linlasi üles teadvustama hommikuse kehalise aktiivsuse tervistavat mõju ja tähistama spordihommikut iseseisvalt,“ sõnas linnapea.

Spordihommiku tegevuse sisuks sel aastal on inimeste kaasamine ja üleskutse registreerida oma hommikused treeningud spordihommiku liikumisregistris https://spordihommik.tallinn.ee. Aktiivsetel linlastel on olnud juba nädala jagu võimalus oma hommikust aktiivsust ka registreerida ja enne spordihommiku ametlikku päeva on ühtekokku kogutud juba enam kui 3 miljonit sammu!

Kõikide vahel, kes oma hommikuse aktiivsuse registreerivad loositakse välja viis Garmin aktiivsuskella ja arvukalt kuupääsmeid Tallinna linna spordikeskustesse. Eraldi sihtgrupina kutsutakse ka Tallinna linna koole ja õpilasi kampaanias osalema. Aktiivsemate kaasa löönud koolide vahel loositakse välja sportlik ja aktiivne pärastlõuna tuntud Eesti sportlasega.

Spordihommikul osalejate vahel, kes jagavad oma hommikust liikumisrõõmu sotsiaalmeedias viitega #spordihommik innustatakse samuti auhindadega. Vahvamate postituste tegijatele kingitakse Tallinna linna sümboolikat kandvaid meeneid ja Tallinna linna spordikeskuste kuupääsmeid, mida saab kasutada ka tuleval aastal.