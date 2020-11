SPORDIHOMMIK | Tallinn kutsub linlasi spordihommikule

Kuue aasta eest spordihommiku tava algatanud, linnapea Mihhail Kõlvart rääkis, et kui seni on spordihommik toimunud reaalse sündmusena mõnes linna spordikeskuses, siis sel aastal mõistetavalt rahvarohket grupitreeningut korraldada ei saa.

„Siiski on meie eesmärgiks äratada linlastes kirge sportimise vastu ja kutsuda üles oma tervise eest rohkem hoolt kandma. Regulaarne kehaline aktiivsus ja spordiga tegelemine on ühtaegu kasulik nii kehale kui vaimule - eriti talvisel viirushaiguste perioodil on tervislik toitumine, piisav uni ja füüsiline aktiivsus väga olulised, et keha suudaks viirustega toime tulla.“

„Tänavu kutsume linlasi üles teadvustama hommikuse kehalise aktiivsuse tervistavat mõju ja tähistama spordihommikut iseseisvalt,“ sõnas linnapea.

Spordihommiku tegevuse sisuks sel aastal on inimeste kaasamine üleskutsena registreerida oma hommikused treeningud spordihommiku liikumisregistris. Kõikide osalejate vahel loositakse välja viis Garmin aktiivsusmonitori ja arvukalt kuupääsmeid Tallinna linna spordikeskustesse.

Eraldi sihtgrupina kutsutakse ka Tallinna linna koole ja õpilasi kampaanias osalema. Aktiivsemate kaasa löönud koolide vahel loositakse välja sportlik ja aktiivne pärastlõuna tuntud Eesti sportlasega.

Lisaks kutsume osavõtjaid üles Spordihommik 2020 Facebook’i ürituse lehel ja teistes sotsiaalmeedia kanalites tegema viitega #spordihommik postitusi aktiivsete hommikurutiinide kohta. Vahvamaid postitusi tunnustatakse Tallinna linna sümboolikat kandvate meenete ja Tallinna linna spordikeskuste kuupääsmetega.

Spordihommikule saab registreerida hommikust kehalist aktiivsust 20. novembrist kuni reede, 27. novembrini.

Möödunud aastal toimunud spordihommik tõi pealinna spordikeskustesse ja ujulatesse ligi 500 tervisesportlast, mis oli aastate lõikes kõige rahvarohkem spordihommik. Tallinna spordibaasides toimusid tasuta treeningud, kus positiivset energialaengut ja liikuvat programmi pakkusid Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart, olümpiahõbe ja maailmameister Heiki Nabi ning korvpallivõistkonna BC Kalev/Cramo mängijad. Treeningud leidsid aset linna kolmes spordikeskuses: Lasnamäe Kergejõustikuhallis, Sõle Spordikeskuses ja Tallinna Spordihallis. Lisaks olid avatud kolm linna ujulat vabaujumiseks: Õismäe, Nõmme ja Sõle ujula.