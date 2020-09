VIDEO | Spordinädala patroon Sandra Raju: kes ütles, et soojendusharjutused peaks igavad olema?

Euroopa Spordinädala puhul filmiti patroon Sandra Rajuga video, millel on üleskutse „Kui sa ei oska enne treeningut end soojaks võimelda, siis siin on sulle energiline soojendus, mida võid teha nii üksi kui ka koos sõpradega“.

Asi algab suhtumisest: kui mõtled, et midagi on raske, siis ongi; kui mõtled, et on tüütu, siis ongi. Väga paljudele inimestele on soojendus olnud pigem tüütu kohustus, aeg on see müüt murda, soojendus võib vabalt olla ka treeningu kõige lõbusam osa!

Sandra Raju on levitanud juba aastaid liikumise- ja spordipisikut terves Baltikumis ning seda nii noortele, vanadele, keskmistele kui ka veel vähemaktiivsetele spordisõpradele.

Sandra elu on põnev ja selles on palju arenguhüppeid ja suunamuutusi.

Sandra on kuulunud TalTech Tantsutüdrukute gruppi, lisaks oli ta üks tiimi algatajatest. Ta tegutses Baltikumi Nike Master Trainerina - koolitas treeneried, vedas Nike Training Club programmi ning juhendas treeningsaalides harrastussportlasi. Ta on õppinud Inglismaal, töötanud reklaamiagentuurides, PR büroodes, välismaal treenerina ning kõige glamuurse kõrval ka istutanud kuuski - kogemusi on kogunenud elu väga erinevatest valdkondadest!

Tänasel päeval tegutseb Sandra jätkuvalt mitmel rindel: teeb üht Eesti populaarseimat podcasti Be 1st, tegutseb vabakutselise digiturundajana ning õpib juhtide treeneriks, otsides alatasa uusi väljakutseid - olgu selleks siis öised jooksmised või põnevad turundusprojektid.

Peeter Lusmägi ja Tiit Land Regina Herodes

Kuidas panna erinevate elualade inimesi ühe eesmärgi nimel tegutsema? Kas mitte kõik juba niigi ei liigu? Ühenduse „Sport Kõigile“ läbiviidud uuringu kohaselt ei tegele pea pooled eestlastest ühegi liikumisalase tegevusega. Eesti Olümpiakomitee liikumisharrastuse juhi Peeter Lusmägi sõnul tuleb probleemi vaadata rohujuuretasandilt.

“Praegu soovitab Maailma Tervishoiuorganisatsioon lastel liikuda iga päev vähemalt 60 minutit. Kui mina olin koolilaps, ei olnud selle määra täitmine kellelegi probleemiks. Ent praegused Tervise Arengu Instituudi läbi viidud uuringud näitavad, et vaid 20% täidab seda soovitust,“ räägib Lusmägi. „Leian, et probleemi lahendamine on väljakutse kogu ühiskonnale, tegemist pole vaid spordisektori ülesandega. Uuringud kinnitavad, et kehaliselt piisavalt aktiivsetel lastel on positiivsem enesehinnang, nende tajutud elukvaliteet on kõrgem ja nende õppetulemused on paremad,“ lisab ta.