VIDEO | Kristi Roosimägi: klassikalised kükid on super harjutus!

Regina Herodes Karli Saul Fotograaf-videoreporter RUS

26. septembril toimub Kadrioru pargis „BeActive Night“ , see on Spordinädala raames üks tähtsamaid üritus. Viimase hetke otsustajatele on avatud registreerimine ka kohapeal. Aktiivne eluviis on tervise alus! Eduka ettevõtja ja treeneri Kristi Roosmägi sõnul võiks olla kükk au sees!