Vabariigi auks joostud kontorimaraton toob TÜK lastekliinikusse hologrammi

Valk on üks vähestest eestlastest, kes on läbinud ka ränkraske Spartathloni ultrajooksu, mille 246 kilomeetrise raja läbimiseks läks tal 34 tundi 39 minutit ja 59 sekundit. Võrreldes Spartathloniga pidas ta kontorimaratoni siiski lihtsaks ning soovitas kõigil tuleval aastal startijatel harjutada trepist alla jooksu. „Alla on raskem joosta kui üles, see tapab ära reielihase ja sääre,“ avaldas võitja.

Kontorimaratoni eestvedaja Valdo Kanemägi sõnul innustas teda juba kolmandat aastat jooksupidu korraldama heategevuslik motivatsioon – kontorimaratoni osalustasud annetatakse traditsiooniliselt SA Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefondile. „Olles palju aastaid jooksnud, tean ma, et jooksmine on privileeg. Kui kontorimaratoni toetusega saab head teha või kellegi kunagi jooksma aidata, siis paremat stiimulit olla ei saagi,“ lisas Kanemägi.

Stardi eel 1400 euro suurust annetustšekki vastu võtma tulnud lastefondi esindaja Kätlin Lindsaar avaldas nii fondi kui laste nimel suurt tänu, et kontorimaratonil osalejad toetavad tänavu jooksmisega innovaatilise hologramm-seadme ostu TÜK Lastekliinikusse.

„Kui lapsed lähevad osakonda, on vaja teha nende jaoks natuke ebameeldivaid ja hirmutavaid protseduure nagu veenivere võtmine või süstimine. Hologramm aitab vähendada hirmu – kui arst teeb protseduuri, vaatab laps hologrammi ja tähelepanu läheb sinna, seega ta ei pane protseduuri tähelegi,“ kirjeldas Lindsaar maailmas uudset meetodit, millega Tartu lasteneuroloogid hiljuti tutvusid ja nüüd esmakordselt kasutusele soovivad võtta, kuna kohati muudab laste suur hirm neil protseduuride tegemise suisa võimatuks.

Mullu anti kontorimaratoni osalustasudest kogunenud 1050 eurot lastefondile üle kauaoodatud kõnniroboti ostu toetamiseks Lõuna-Eestisse ning 2018. aastal kogunenud 875 euro eest sai TÜK Lastekliiniku neonatoloogia osakond rinnapiima soojendus- ja sulatusseadme.

Foto: Egle Merbach