TREENERILT HARRASTAJALE | Margit Aarna: “Ole kohal!”

Wushu on iidne Hiina võitluskunst, mida enamik inimesi teab kung fu nime all. Võitluse kunsti tähenduses sulavad need sõnad kokku üheks tervikmõisteks: wushu kung fu. Kui siia lisada veel märksõnadena Shaolin ja Wudang, mis on hetkel kaks enam tuntud Hiina templit, siis arvatavasti seostuvad juba kellelegi selle võitluskunstiga oranžis või tumesinises riietuses mungad, kes teevad imelisi demonstratsioonesinemisi. Samuti on õiges suunas juhatavad nimed wushu kung fu meistrid ning samaaegselt ka näitlejad Jackie Chan ja Jet Li ning kahtlemata laste üks lemmikmultikaid “Kung Fu panda”.

Mis on Sulle Spordinädala raames kõige olulisem?

Kindlasti jätkata oma wushu teed ehk siis treenida lapsi ning ka ennast.

Miks on liikumine oluline?

Kujuta ette, kui inimene ei liiguks. Talle kasvaks ju juured alla nagu puule, liigesed ja lihased läheks jäigaks, seedimine vist üldse unustaks ära, mida peaks tegema. Minu jaoks oleks see võimatu seisund.

” Spordiklubis Julged toimuvad Wushu treeningud! Margit Aarna

Mõjud kangelasena, oled suutnud suureks kasvatada 3 last, elad maal, harrastad võitluskunste, õpetad…

Ausalt, see oli abikaasaga koos meeskonnatöö. Kuigi jah, vahvaid elusündmusi on lapsed kaasa toonud küll ja võiks öelda, et pole hetke, kui ma nende peale ei mõtleks. Tallinnast väljas elamine on omamoodi boonus, bussis või kõrvalistmel on aega raamatut lugeda. Võitluskunstide harrastamine on elustiil, samamoodi nagu jõusaalis treenimine, nagu ballett, iluvõimlemine või tennis. Need on ju kõik superharrastused, lihtsalt igaühel on oma tee. Minu jaoks on wushu tee juures oluline ka vaimselt teemas olla, mitte ainult seda spordialana harrastada.

Oled olnud väga pühendunud ema, olete perega palju lapsi trennidesse toonud ja viinud!

Tegelikult sõidutasin mina lapsi trennidesse ainult alguses, kui nad käisid rahvatantsus, hokis ja kergejõustikus. Ka siis oli kojusõiduks abikaasa roolis, mulle piisas ühest otsast rallinaisena. Kui nad vanemaks saades suusatrennis käisid, siis oli trennidest kojutoomine ainult abikaasa teema, mina nautisin raamatu lugemist kõrvalistmel. Nad õnneks iseseisvusid juba esimestes klasssides ning neid ei olnud vaja trenni viia. Õhtuti oli vaja kokku korjata küll. Orienteerumist harrastasime kogu perega. Tallinna teisipäevakutel ja neljapäevakutel võis ikka päris mitmed aastad kogu meie peret näha. Kui sa näed, et midagi su lapsele meeldib, siis see ongi piisav jõuallikas.