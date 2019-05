Tõstame liikumisharrastajate arvu: mai on orienteerumiskuu!

Eesti Olümpiakomitee regionaalspordi, liikumisharrastuse ja sportliku elustiili komisjoni esimehe Helir-Valdor Seederi sõnul on regulaarne liikumisharrastus Eesti rahva seas tasapisi kanda kinnitamas. “EOK poolt läbiviidud uuringu põhjal on täisealiste liikumisharrastajate osakaal Eestis tõusnud ligi 50 protsendile. Kuigi seda on kümne aasta taguse ajaga pea kümme protsenti enam, ei saa me siiski mööda tõsiasjast, et pea kolmandik Eesti elanikkonnast sisuliselt ei liigu. EOK kampaaniate eesmärk ongi tutvustada inimestele jõukohaseid ja kättesaadavaid liikumisvorme ning kaasata nad korrapärasesse liikumisharrastusse.“