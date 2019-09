Tervise Arengu Instituut: alkoholivaba õlu ei ole spordijook

Alkoholivaba õlu. Pilt on illustratiivne. Foto: Heiki Rebane

Nädalavahetusel on saabumas suur kolm päeva vältav spordipidu, millest võtab osa kogu pere, nende seas ka igas vanuses lapsed ja noored. 3 päeva jooksul osalevad eri jooksudistantsidel tuhanded liikumist armastavad inimesed ning spordipeo kordaminekule on õla alla pannud arvukad sponsorid. Tallinna maratoni korraldajad on avaldanud, et nii maratonirajal kui finišis pakutakse jooksjaile alkoholivaba õlut.