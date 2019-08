Tartu Rulluisumaratonil saab näha intrigeerivaid vastasseise

Meeste konkurentsis jahib oma kolmandat järjestikust Tartu Rulluisumaratoni võitu Reinis Znotins. Lätlane on sel suvel osalenud kahel Rullituuri etapil – Viimsis saavutas ta teise koha ning Tallinna Rahvasõidu lõpetas Znotins esimesena. Täiskomplekt Rullituuri poodiumikohti on sellest hooajast ette näidata Tartu Rulluisumaratoni 2016. aasta võidumehel Marten Liivil. Tugevamatest tegijatest on stardinimekirjas ka 2012. aasta tšempion Bartosz Chojnacki (Poola) ning eestlased Kert Keskpaik, Mart Markus ja Kaspar Kaljuvee.