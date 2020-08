Tartu koroonapuhang nurjas Skechersi Suvejooksu

Jooksu ära jätmise olukorra on tinginud COVID-19 haigestumiste suurenemine Tartus ning võimalik risk nakatumiseks oleks võimalik ka Skechers Suvejooksul.

“Otsus tavajooks ära jätta tingis ka asjaolu, et Tartu Linnavalitsus andis Terviseametile loa paigaldada jooksu võistluskeskusesse A. Le Coq Spordihoone ette koroonaviiruse testimise proovivõtutelgi”, selgitas jooksu peakorraldaja, Treenitus MTÜ esindaja Jaanus Mäe. “Otsus tuli raskelt, arutasime ka seda veel peatoetaja Skechersiga, samuti suhtlesime linnavalitsusega proovivõtutelgi ümberpaigutamise osas, kuid antud olukorra tekitamine, kus samas piirkonnas toimub jooksuvõistlus ning testitakse võimalikke viirusekandjaid, on suure riskiga ja selliselt korraldatava jooksuvõistluse toimumine ei ole kellegi huvides. Linnavalitsus pooldas aga seda, et mõlemad ettevõtmised oleksid samal ajal koos toimunud”.

“Igapäevaselt külastavad spordihoonet lapsed, lapsevanemad ja teised, kes suunduvad erinevatesse trennidesse. Samuti asub testimise telgi kõrval suur kaubanduskeskus. Kas prioriteet on testimise asemel hoopis kedagi nakatada? Nii oleks see ilmselt juhtunud, kui oleksime otsustanud seal samas jooksu ikkagi korraldada”, lisas peakorraldaja. Seetõttu toimub jooks sel aastal vaid kaugjooksuna.

Skechers Suvejooku kaugjooksul- ja kõnnil (5, 10, 21.1 km) on võimalik osaleda ajavahemikus 08 – 23. august (registreerimine kestab kuni 22. augustini).