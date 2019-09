Tänavune Tallinna Maraton tõotab tulla kõigi aegade tugevaim

Ent IAAFi poolt püstitatud nõuete täitmisel on veel teinegi eesmärk – luua Eesti tippjooksjatele täiendav võimalus tiitlivõistlustele kvalifitseerumiseks. MM-võistlustele ja olümpiamängudele kvalifitseerumiseks on mitu võimalust, millest traditsioonilisemad on ajanormatiivid. Näiteks tänavustele MM-võistlustele pääsemiseks tuleb maratonis olla kiirem kui 2:16.00 (mehed) või 2:37.00 (naised). Kuid maratonis omandavad sama õiguse ka Gold Label märgist kandvatel võistlustel esikümnesse tulnud sportlased.

See on ka üks põhjustest, miks Tallinna maratoni eesmärgiks on kolme aasta perspektiivis jõuda IAAFi kuldmärgiseni. Sellise märgiseni jõudmisel kvalifitseeruvad Tallinna maratonil esikümnesse tulevad sportlased automaatselt tiitlivõistlustele. Loomulikult – tee selleni on pikk ning selleaastase Tallinna maratoni erakordselt tugev stardinimekiri on alles esimene samm sinna suunas.

Tõenäoliselt kõige kõrgema sportliku tasemega saab sel aastal olema poolmaratoni distants. Sel võistlusmaal on stardis 4 Keenia jooksjat, kelle isiklik rekord on parem kui 1:01.00. Evans Cheruyot (isiklik rekord 1:00.26) sai kõrgetasemelisel poolmaratonil Istanbulis viienda koha. Paul Kariuki Mwangi (1:00.43) kontol on Bucuresti poolmaratoni võit ning esikolmikukohad Milanost ja Cremonast. Rhonzai Lokitam Kilimo (1:00.49) tuli kevadisel Berliini poolmaratonil teiseks. Nicholas Mulinge Makau (1:00.58) on viimastel aastatel pjedestaalile mahtunud nii Kiievis kui Luganos.