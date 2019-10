Täna algas registreerimine järgmise aasta Tallinna Maratonile ja Sügisjooksule, kohtade arv esmakordselt piiratud

Eesti osavõturohkeimal rahvusvahelisel spordisündmusel osales tänavu kokku 21 494 jooksjat 65 riigist. Järgmiseks aastaks on osalejate huvi tõenäoliselt suurem, sest Tallinna Maraton kandideerib 2020. aastal esmakordselt Rahvusvahelise Kergejõustikuliidu IAAF pronkstasemega võistluseks nii maratonide kui poolmaratonide arvestuses. Perspektiiv on jõuda hiljemalt 2025. aastaks kõrgeima tasemega rahvusvaheliste jooksude hulka, mis on tulevikus üheks paremaks võimaluseks Eesti jooksjate pääsemisel tiitlivõistlustele.

Kui Tallinna Maratonile IAAF-i poolt vastav korraldustase omistatakse, siis võib oodata nii Eesti kui välismaa jooksusõprade huvi olulist kasvu, mis võib osavõtjate arvu viia kahekümne viie tuhandeni. Korraldajad on suursündmuse paremaks planeerimiseks ja ettevalmistamiseks pannud esmakordselt paika erinevatele distantsidele registreerimise piirarvud. Eesti suurima osalusega spordisündmusele saab 2020. aastal registreerida maratonidistantsil neli tuhat, poolmaratonil viis tuhat ja 10 km Sügisjooksul kaksteist tuhat jooksjat ning liikumisharrastajat.