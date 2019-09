Täna algab Tallinna Maratoni kolmepäevane programm

Tallinna Maraton ja Sügisjooksu erinevatele distantsidele on tänase seisuga registreerinud üle kahekümne ühe tuhande jooksusõbra ja liikumisharrastaja. Rekordiliselt on külalisi välisriikidest, mis teeb Tallinna Maratonist ajaloo suurima välisosalejatega spordisündmuse Eestis. Tallinnas on starti tulemas 65 riigi jooksjad.

Täna õhtul on programmi sissejuhatusena kavas viiekilomeetri pikkune Nike Noortejooks, mis viib osalejad Vabaduse väljakult Kaarli puiestee, Toompea tänava, Falgi tee, Toompuiestee ja Nunne tänava kaudu Tornide väljakule. Paksu Margareeta juurest joostakse lõik Rannamäe teel ning vanalinna ajalooliste tänavate kaudu jõutakse Raekoja platsile ja Harju tänava kaudu tagasi finišipaika. Üha populaarsust koguvale Nike Noortejooksule on oodata üle nelja tuhande osaleja. Noori ergutavad reede õhtul Vabaduse väljakul DJ Anton Must, Villemdrillem ja superstaar Stefan.