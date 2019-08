Tallinna Maratonile ja Sügisjooksule väljastati rahvusvahelistele nõuetele vastavust kinnitavad rajapassid

Kuivõrd võistlusrajad kulgevad väga suures ulatuses sõiduteel, võeti ka maratoniraja mõõtmine ette öösel, mil liiklus seda tööd minimaalselt segab. Töö hakkas pihta esmaspäeva õhtul kell 11 ning kestis mõni öö praktiliselt hommikutundideni välja. Rajamõõtmistööd lõpetati igal hommikul hiljemalt kell 4.30. Kokku vältasid tööd neli ööd.

„See on väga huvitav rada," kommenteeris Hugh Jones peale mõõtmise lõppu Tallinna Maratoni uut rada ERRile. „Väga roheline ja küllaltki kiire. Rajal on mõned väiksed tõusud, kuid neid pole palju. Mingil määral tekitab segadust see, et rajal on palju kurve, kuid tavalistele jooksjatele see meeldib. Nad ei taha joosta pikki sirgeid."

Kahetsusväärse autoõnnetuse tulemusena on Jones tänaseks kahjuks pikamaajooksust loobunud, kuigi maraton on endiselt mehe südames. Seda näitab tema tegevus atesteeritud rajamõõtjana, kui maratonivaldkonda reguleeriva Rahvusvahelise Maratonide Liidu AIMS peasekretärina.

Eelmisel nädalal sooritatud mõõdistamise käigus mõõdeti üle Tallinna maratoni kõikide distantside - 10 km, poolmaratoni ja maratoni rajad. Rahvusvaheline Kergejõustikuliit IAAF aktsepteerib ametlike tulemustena ainult atesteeritud rajamõõtja poolt mõõdetud ja dokumenteeritud rajal näidatud resultaate. Hugh Jonesi poolt teostatud töö annab seetõttu kindluse nii Eesti jooksjatele, kui siinsel võistlusel startivatele välisjooksjatele, et rada on korrektne ning tulemused ametlikud.

Tallinna Maratoni uute radade passid kehtivad viis aastat, seda loomulikult eeldusel, et rada järgmistel aastatel ei muudeta. Ent senine kogemus on näidanud, et ideaalse raja otsingud (ning Tallinnas teostatavad teetööd) on tähendanud praktiliselt iga-aastaseid rajamuutusi.

Tänavu seisab Tallinna Maratoni korraldajate ees veel üks väljakutse. Nimelt pürgib võistlus Rahvusvahelise Kergejõustikuliidu IAAF Gold Label märgist kandvate maratonide hulka, mis on otsekui võistlusele antav kvaliteedimärk. Selle märgise saamiseks on vaja lisaks nõuetekohasele rajamõõtmisele vaja täita mitmeid teisigi tingimusi. Kõige selle eesmärk on loomulikult üks - et Eestis oleks rahvusvaheliselt aktsepteeritud tippmaraton, mis on atraktiivne nii harrastusjooksjatele kui tippudele.

Eesti osavõturohkeimaks rahvusvaheliseks spordisündmuseks tõusnud Tallinna Maratonil ja Sügisjooksul osales 2018. aastal kokku 23 940 jooksjat 67 riigist.

Tallinna Maratoni erinevatele distantsidele saab kuni 31. august registreerida soodsamalt siin.