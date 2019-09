Tallinna Maratonil on stardis mitmeid tuntud ja kogenud jooksjaid

Sel nädalavahetusel toimuv Tallinna Maraton on Eesti suurim rahvaspordiüritus, mis toob starti tuhandeid jooksjaid nii Eestist kui teistest riikidest. Maratoni stardiprotokollist leiame mitmeid tuntud ja kogenud maratoonareid, samuti erinevate elualade esindajaid, kelle jaoks sport ja aktiivne liikumine on olulised.

Kõige kogenum jooksja on 57-aastane Saksa harrastussportlane Klaus-Peter Ulmschneider, kellel täitus äsja 800.-s maraton. Sakslane on võistelnud 41 erinevas riigis ning osalenud ka mitmetel ultramaratonidel.

74-aastane Soome jooksja Tenho Lauri on samuti tuntud maratonikoguja, kelle eesmärgiks on läbida 42,2 km võimalikult paljudes riikides. Tänaseks on ta jooksnud maratoni 108 erinevas riigis.

Loomulikult on rajal ka mitmed kogenud Eesti jooksjad. 79-aastane Rein Pärn on tänaseks läbinud 527 ning temast kuus aastat noorem Leili Teeväli 310 maratoni. Võimalik, et nii Reinu kui Leili maratonide number on selle artikli avaldamise hetkeks juba suuremakski kasvanud, nende võistlusgraafik on lihtsalt sedavõrd tihe. Rein on hetke seisuga ka kõige vanem Tallinna Maratoni pikimal distantsil osalev jooksja.