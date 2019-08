Tallinna Maratoni registreerijate arv ületas kümne tuhande piiri

Tallinna Maraton 2018 Foto: Taavi Sepp

Täna ületas Tallinna Maratoni registreerijate arv maagilise kümne tuhande piiri. Möödunud aasta rekordigraafikust ollakse hetkel maas üksnes mõne protsendiga, kuid see võib muutuda juba mõne päevaga, sest mitmed rohkearvulised kollektiivid pole hetkel veel registreerida jõudnud. Liikumisharrastajaid on tulemas kõigist Eesti maakondadest ning enneolematult kõrge on välismaa jooksusõprade arv.