Tallinna maratoni joogivalikusse lisandub esimest korda alkoholivaba õlu

„Alkoholivaba õlle pakkumine taastus- ja spordijoogina jooksu-, ratta- ja suusamaratonidel on levinud kogu maailmas ning seda soosivad alkoholivaba õlle head funktsionaalsed omadused,“ kommenteeris A. Le Coqi tegevjuht Tarmo Noop.

Noobi sõnul on suured Saksa õlletootjad, nagu Erdinger ja Krombacher, juba aastaid erinevatel suurtel spordivõistlustel oma alkoholivaba õllega väljas olnud ning sel aastal turule tulnud isotoonilise nisuõllega soovib A. Le Coq teha sama koduturul.

„Alkoholivaba õlle tarbimist taastusjoogina toetavad teaduslikud uuringud, mis toovad välja selle suure B-grupi vitamiinide ja antioksüdantide sisalduse.

Tallinna maratonil pakutav alkoholivaba nisuõlu on ainulaadne oma isotooniliste omaduste poolest, mis tähendab, et jook imendub kiiresti ja taastab jooksja vedelikuvarud,“ tutvustas Noop õlut, millega joogitootja soovib spordi- ja taastusjookide turgu rikastada.

Ta lisas, et Tallinna maratoni ja teiste taoliste suurte partnerluste puhul on oluline ka toote kommunikatsioon, et spordivõistlusel osalejad, kelle jaoks alkoholivaba õlu ning sport on uudne kooslus, mõistaksid, miks sellist jooki spordiüritusel pakutakse. „Samuti ei turunda me alkoholivaba õlut alaealistele,“ lausus Noop.

Tallinna maratoni korraldustiimi sõnul on suurtel rahvusvahelistel maratonidel osalejad harjunud alkoholivaba õlle pakkumisega. Õllefirma ettepanekul otsustati seda esimest korda proovida ka Tallinna maratonil, suurendades nii jooksjatele pakutavate jookide valikut. Kõikides Tallinna maratoni joogipunktides ja finišis on jooksjate jaoks valmis vesi ning spordijook.