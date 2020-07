Tallinna Maraton toimub tänavu virtuaaljooksuna

Seoses koroonaviirusest tingitud olukorraga on suurürituste korraldajad sattunud keerulisse seisu. Covid-19 viiruse leviku tõkestamiseks kehtivad enamikes riikides endiselt ulatuslikud piirangud ning keelud avalike ürituste ja rahvusvaheliste suursündmuste korraldamiseks. Ohuallikana nähakse ka suurt rahvahulka kaasavaid rahvusvahelisi maratone ja mitmeid teisi spordisündmusi.

Seetõttu jäävad sel sügisel toimumata mitmed pika traditsiooniga kuulsad jooksusündmused nagu New Yorki, Londoni, Bostoni, Berliini, Frankfurdi, Praha, Stockholmi maratonid, samuti paljud väiksemad rahvusvahelised jooksud.

„Anname endale aru, et tuhandeid väliskülalisi kokku toov suursündmus võib olla otseseks ohuks ka Eestis,“ tõdes Tallinna Maratoni peakorraldaja Mati Lilliallik. “Sellise mastaabiga ürituse ettevalmistamise minimaalseim aeg on kaks kuud, et tagada piisav tehniline tugi, osavõtjate ohutu ja tasemel teenindamine ning ürituse turvalisus vastavalt rahvusvahelistele kriteeriumitele. Kui täna oleks sada protsenti selge, et saab lubada piiranguteta korraldamist septembris, siis jõuaksime veel valmistuda täismahuliseks rahvusvaheliseks suurjooksuks."

"Kahjuks ei ole kestva viiruseohu, erinevate riikide reisipiirangute ja karantiinireeglite tõttu selline prognoos kuigi realistlik. Sellest lähtuvalt ei ole ürituse korraldamine tavapärasel kujul vastutustundlik osavõtjate, korraldustiimi liikmete ega Eesti elanike tervise suhtes. Langetasime koos Tallinna linna ja toetajatega põhjalikult kaalutletud otsuse korraldada sel aastal Tallinna Maraton virtuaaljooksuna,” lausus Eesti suurima jooksu peakorraldaja.

Tallinna abilinnapea Vadim Belobrovtsevi sõnul on väga kurb, et sel aastal pealinna suurim rahvaspordisündmus oma tavapärases formaadis ei toimu. Samas mainis ta, et ajutine formaadi muutmine on igati tark otsus.

“Tegemist on Baltimaade suurima traditsioonilise rahvusvahelise spordisündmusega, mis on toonud igal aastal Tallinna külalisi üle maalima enam kui kuuekümnest riigist. Hetke olustikku ja sündmuse mastaapi arvestades on igati põhjendatud olla ettevaatlik. Üle maailma on enamus selle sügise suurmaratonide korraldajad hinnanud riske sarnaselt, muudetud on sündmuste formaate või maratonid üldse ära jäetud. On hea meel, et võimalus tänavusel Tallinna Maratonil ja Tallinna Sügisjooksul osaleda korraldaja poolt harrastajatele siiski tagatakse ja üritus päris ära ei jää. Kui tavaliselt on septembri teine nädalavahetus olnud Tallinnas maratoni ja jooksmise nädalavahetus, siis nüüd, tavapärasest erinevas ehk virtuaalses formaadis toimuva sündmuse puhul võib nimetada suisa terve septembrikuu jooksu- või maratonikuuks. Loodan, et virtuaalse jooksu formaat võetakse jooksjate poolt positiivselt vastu ja see toob jooksmise juurde ka uusi harrastajaid. Vaadates ka uude aastasse, loodan väga, et 2021. aasta Tallinna Maraton toimub taaskord tavapärasel kujul," rääkis Belobrovtsev