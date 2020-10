TAGASIVAADE SPORDINÄDALALE | Margus Hallik: Spordinädal Tallinna Nõmme Põhikoolis oli põnev ja tegus

Mis Sulle õpetaja töö juures meeldib?

Minu mentoriks kooliellu sisse sulandumisel on olnud üle 30-aastase staažiga ja väga kogenud Elve Didvig, kellega meil on mitmed klassikomplektid kahe peale juhendada – temal tüdrukud, minul posid. Kuna meil on sarnane taust (tema lõpetas kergejõustiklasena toonase riikliku Tallinna Spordiinternaatkooli ehk TSIK-i, mina sama asutuse filiaali – hilisema Eesti Spordigümnaasiumi Otepää Suusakooli, praeguse Audentese), siis on paljuski ka meie vaated ja koostöö klappinud. Tema sõnul on õpetaja töö plussiks just väga suur vaheldusrikkus – kui näiteks treenerina pead peamiselt ühe spordialaga süvitsi minema, siis kehalise õpetajana saad ühe aastaringi jooksul tegeleda väga mitmete erinevate aladega. Just täpselt seda tunnen minagi – maast-madalast olen olnud suur spordihuviline ning paljude erinevate alade fänn.

Õpetaja Margus Hallik Spordinädala kiireimate krossijooksjatega eri vanusegruppidest - Sten Aljas 5a ja Rasmus Mesila 9b klassist Foto: Helen Nuudi (Margus Halliku erakogust)

Kui noorteklasside tulemused juurde arvestada, siis olen võitnud Eesti meistrivõistlustelt medaleid kokku lausa kaheksal erineval spordialal. Ma ei pea küll ennast väga suureks spetsialistiks igal alal, kuid arvan, et päris mitmel spordialal tunnen end üsna koduselt ja kindlalt. Kuna olen ekstravertsema loomuga, siis õpetaja-töö juures meeldib mulle väga, et saab palju suhelda ja seda nii õpilaste, lastevanemate kui kolleegidega.

” 23. – 30. septembril toimus kuuendat korda Euroopa Spordinädal, mille korraldasid Eesti Olümpiakomitee ja Ühendus Sport Kõigile.

Miks on Spordinädal Sinu meelest vajalik?

Sportimine, treenimine ja liikumine on järjepidev protsess ja selles vallas nädalaga mingit imet ei tee. Küll aga aitab Spordinädal tõsta sportimise ja liikumise olulisust fookusesse ja seda just laiemalt noorte hulgas. Spordinädala egiidi all on võimalik teha ka ägedaid üritusi just lasteaedades ja koolides, aga ka töökohtadel ning mujal.