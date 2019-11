Suur tunnustus: Tallinna Maraton pälvis rahvusvahelise pronkstaseme

Eesti osavõturohkeimal rahvusvahelisel spordisündmusel osales tänavu kokku 21 494 jooksjat 65 riigist. Järgmisel aastal on osalejate huvi tõenäoliselt veelgi suurem, sest Tallinna Maraton saab 2020. aastal esmakordselt Rahvusvahelise Kergejõustikuliidu IAAF pronks tasemega jooksuvõistluseks nii maratonide kui poolmaratonide arvestuses. Mida kõrgem on võistluse korraldustase ülemaailmses kvalifikatsioonis, seda rohkem on võimalik teenida kõrgeid reitingupunkte ka Eesti parematel jooksjatel, mis on üheks oluliseks eeltingimuseks meie jooksjate jõudmisel tiitlivõistlustele.

Korraldajad on suursündmuse paremaks planeerimiseks pannud esmakordselt erinevatele distantsidele registreerimise piirarvud. Eesti suurima osalusega spordisündmusele saab 2020. aastal registreerida maratonidistantsil neli tuhat, poolmaratonil viis tuhat ja 10 km Sügisjooksul kaksteist tuhat jooksjat ning liikumisharrastajat. Aktiivne registreerimine on internetilehel www.jooks.ee juba alanud.

Tipptasemel jooksjaid ja tuhandeid harrastajaid kaasava Tallinna Maratoni 2020. aasta kolmepäevane programm algab reedel 11. septembril viiekilomeetrise Nike Noortejooksuga, jätkub laupäeval 12. septembril 21,1 kilomeetri pikkuse poolmaratoni ning 10 km Sügisjooksuga ja lõpeb pühapäeval 13. septembril klassikalise maratonijooksu (42,2 km) ning lastejooksudega.

IAAF pronks tasemega maratonide hulka kuuluvad teiste seas Veneetsia, Firenze, Genfi, Kopenhaageni, Madriidi, Krakovi, Barcelona, Sao Paolo, Porto, Bukaresti ja Sofia maratonid.

Tallinna Maraton sai võimaluse kandideerida IAAF tasemega jooksuvõistluste hulka tänu Kultuuriministeeriumi, Tallinna linna, Eesti Kergejõustikuliidu ja paljude toetajate panusele.