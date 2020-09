SPORDINÄDALAL | Marian Vares: Liikumisrõõm on Tuule lasteaia jaoks kõige tähtsam

Lehelabürindi jooks Erakogu





Mida soovitate lasteaedadele, kellel Spordinädala kogemust veel pole?

Kindlasti võiks midagi vahvat välja mõelda ja osaleda Spordinädalal. Või siis igal teisel nädalal ikkagi sportida ja aktiivset liikumist õpetajate, laste ja lastevanemate hulgas propageerida. Lapsed tulevad kõigega kaasa, mida õpetaja innukalt ees näitab ning ettevõtmine ei pea olema üldse suur. Spordinädala raames saab iga osaleja pärast veel diplomi ja meene ning seda on lastel väga uhke tunne saada.

Lasteaiad muidugi on päris agarad erinevate spordi sündmuste korraldamisega. Lasteaias on laste üks suurimaid soove veel ka jooksmine ja liikumine üldiselt, seega on väga lihtne meeldivat kasulikuga ühendada.

Rühma isadepäev Erakogu





Teie lasteaias annavad treeninguid oma ala spetsialistid?

Jah meil on professionaalne judoõpetaja ning joogaõpetaja, leian, et oma ala spetsialistide kutsumine lasteaeda on väga tähtis! Oluline, et lastega tegeleksid oma ala tipud. Esiteks näitavad nad maksimaalselt head eeskuju ning teiseks nad teavad, kuidas lapsi ohutult ja samas lõbusalt treenida. Tuule lasteaias annavad judotrenne Barra spordiklubi treenerid Juhan Mettis ja Steven Rothberg, kel on mitmeid silmapaistvaid saavutusi nii sportlase kui treenerina. Ka joogatreener Regina Herodes on väga põhjaliku erialase ettevalmistusega. Mõlemad trennid on laste seas väga oodatud ning arendavad lapsi tõesti igakülgselt. Ma usun, et see on nii, sest treenerid on lisaks oma eriala tundmisele ka südamega asja juures, mitte ei tee lihtsalt tööd. Lasteaed peab ikka valima ja ka vastutama, keda me laste ette lubame, alustades õpetajast ning lõpetades huviringi treeneritega. Lõpuks on väga südantsoojendav kuulda, et meie lasteaia vilistlased kuskil maailmas ka spordivallas suuri tegusid teevad ning see spordileek pole neis kustunud. Selleks ongi vaja lasteaiale tugevat liikumisõpetajat ja tasemel huviringide treenereid.