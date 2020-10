Spordinädala raames toimus palju tasuta avatud uste päevi!

Kas Sina tegid oma klubis, stuudios või kollektiivis Spordinädalal avatud uste päeva või mõne muu sündmuse? Spordinädal on saanud vahvaks traditsiooniks ning tuleb ka järgmisel aastal septembri lõpus uuesti, et jõuad aasta aega plaani pidada, et 2021 aastal enda tegemisi laiemale üldsusele tutvustada. Võib-olla leiab mõni harrastaja tee ka Sinu klubisse! Võimalusi on väga palju ja miks mitte proovida erinevaid asju.

Septembril lõpus toimus Euroopa Spordinädala raames näiteks Haf treeningstuudios avatud uste päev. Avatud uste päeval pidas treeningstuudio looja ja peatreener Enely Sarapuu loenguid EMS treeningute võimalustest ja jumping trennide populaarsusest täiskasvanute ja laste seas.

Lisaks loengutele toimus ka EMS treeningu näidistrenn, kus inimestel oli võimalus näha, kuidas treenerid ise trenni teevad. EMS treeningu proovitrenn näitas, milline on harjutuste sooritamisel õige tehnika ning kuidas impulsside ajal kõige efektiivsemalt hingata. Külalised nägid, et piisava koormuse saamiseks ei pea impulsid ilmtingimata kõrged olema. Tugevatest impulssidest olulisemad on hoopis õige tehnika ja lihaste tunnetamine.

Avatud uste päev

Avatud uste päeval oli külalistel võimalus osaleda ka tasuta jumpingu ja poksi proovitreeningutes. Lisaks sellele kehtisid spordinädala raames ka mitmed sooduspakkumised, millest kõige populaarsem oli vaid poole hinnaga esmane EMS treening koos konsultatsiooniga.

Spordipäeva ja sooduspakkumiste peamine eesmärk oli inimesi teadvustada liikumisharrastuse olulisusest ning treenimisvõimaluste mitmekesisusest. Treeningud ei pea olema üksluised ja rutiinsed ning Haf treeningstuudio üheks peamiseks eesmärgiks ongi inimestele näidata, et treeningud ei pea olema pelgalt treeningud, vaid need võivad olla sammuks uue elu suunas.

Spordinädala raaames toimus palju põnevaid sündmusi, treeninguid ja avatud uste päevasid, oluline, on et iga inimene leiaks endale meeldiva harrastuse.

Rohkem infot leiab aadressil www.spordinadal.ee.