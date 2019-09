SPORDINÄDALA PATROON: Kai Realo: enda eest hoolitsemine on oluline, sest muidu pole oma meeskonnale ja ettevõttele midagi anda

„Äris teeb inimese edukaks oma ajupotentsiaali ärakasutamine. Tänapäeval pelgalt käelise tegevusega tippjuhiks ei saa. Füüsilise ja vaimse poole tasakaal on ülimalt oluline. Ma ei julgenud näiteks aastaid tunnistada, et loen vahel õhtuti kriminulle ja vaatan seepe, et aju tühjaks saada. Lõpmatult ei jaksa ju sinna kettale vaid teadmisi installeerida!“

” Kõige kallim vara ettevõtetes on inimesed. Circle K juht Kai Realo

Füüsiline ja vaimne tasakaal on oluline

Ent kuidas utsitada liikuma oma alluvaid? Circle K-s on selleks oma nipid. „Meie organisatsioon on pärit Skandinaavialikust vanast Statoilist, kus on osakond „Tervis. Keskkond. Ohutus.“ See osakond allub otse mulle ning tegeleb kõikide teemadega, mis puudutavad meie klientide, töötajate ja keskkonna ohutust. Neil on oma aastaplaan. Liikumine käib eraldi tervise alla ning seal seisame selle eest, et nii istuva viisiga kontoritöötajad kui teenindusjaamades seisva tööga tegelevad inimesed oleksid terved,“ räägib Realo.

Nõnda on Circle K teenindusjaamade tagatubades eraldi nurk „jalad seinale“, kuhu saab matile selili visata ja end veidi lõdvestada. Kontoris eemaldati aga paljudest kabinetist prügikastid ning nüüd peab oma pahna ära viskamiseks ringi jalutama. Samuti keskendutakse ka vaimsele seisundile, teades, et eestlane ei ole just maailma parim klient ning emotsioonid võivad tanklates kiirelt üle keeda.

” Vaimne võhm tuleb ikkagi kehalise treeningu tulemusena. Circle K juht Kai Realo

„Inimene ei pea olema töö vang – püüame leida erinevaid võtteid, mis aitaks kõiki meie firma töötajaid. Mul on hea meel, et meil on ka mõned eestvedajad, kes innustavad ka teisi liikuma – näiteks on meil olnud sammulugemisvõistlused ning veidi uimasematel on aidatud neid samme kokku saada. Samuti oleme osalenud suurematel spordivõistlustel ning toetanud nende võistlemist kas rahaliselt või särkidega,“ sõnab Realo.

Inimene on süsteem

„Peame mõistma, et kõige kallim vara ettevõtetes on inimesed. Eestis on seda tööjõupuuduse tõttu eriti tunda. Iga tippjuhi ülesanne on hoolitseda selle eest, et tema inimesed ja nende elu oleks tasakaalus ning nad jaksaksid tulla tööle sellepärast, et nende elus on peale töö ka midagi muud. Enda eest hoolitsemine on oluline, sest muidu pole sul oma meeskonnale ja ettevõttele midagi anda. Vaimne võhm tuleb ikkagi kehalise treeningu tulemusena. Inimene on süsteem!“

Ent liikumise kõrval peab rääkima ka toitumisest. Realo tunnistab, et tervisliku toitumise üha tihenev propageerimine on muutnud ka Circle K menüüd.

„Arvatakse, et oleme kiirtoidukett, aga paljude jaoks võib olla üllatav, et meie hot dogis on 70 % liha ning need vorstid ei kuulugi teraviljariiulisse!“ hüüatab ta. „Teeme Fitlapiga koostööd. Tõsi, keeruline on leida toode, mis nende nõudmistele vastaks ning püüame leida tasakaalu tõsise tervisesportlase ja tavatarbija vahel, kes sooviks lihtsalt vaheldust. Muide, keskmise eestlase maitse on nii räigelt soolane ja juba see on põhjus, miks mõned toidud Fitlapile ei vasta. Kindlasti üritame hästi palju tegeleda oma toitude väljatöötamisel sellega, et me ei kaldu äärmustesse.“

Üks viimase aja üllatusi on Realole veganite surve teenindusjaamade menüüle. „Nagu inimesi on erinevaid, on ka soove. Võib-olla ühes autos ei pruugi olla viit veganit, aga selles võib küll kindel olla, et kui autos on viis inimest, siis üks neist on vegan. Ja kui need ülejäänud tahavad kabanossi, siis peab ka sellel veganil olema võimalus midagi järada – mitte ainult toorest porgandit,“ selgitab ta.

Ometi on mõningaid veganite soove keeruline täita – küll jääb keskmisest rasvasem veganpiim kohvimasinate torustikku kinni ning on ka juhtunud, et veganroad jäävad pigem kahjumisse. Ent Realo ei kaota positiivset meelt: „Nõudluse kasvamisega paranevad kindlasti ka võimalused. Nälga me kedagi ei jäta!“