SPORDINÄDAL | Lii Laanoja: märka ilu igas inimeses enda ümber!

” Ma usun, et kui aidata inimestel ennast näha, siis nad leiavad üles endas lahkuse ning headuse. Lii Laanoja

Kust ammutad jõudu?

Mul on Maarja Koolis ja Tugikeskuses maailma parim töökoht. Seda nii kolleegide, lapsevanemate kui laste poolt. Ma saan alati arvestada kaastöötajate toega ning mu töökoht on mu turvakoht. Ajal, kui mu isiklikus elus olid asjad keerulised, sain pageda tööle ning tundsin töökaaslaste tuge igal sammul. Peale selle ma armastan oma tööd erivajadustega lastega. See on loov ja arendav, sa pead kogu aeg otsima uusi asju ja ennast arendama. Ja mul on imelised sõbrad. Nad on alati olemas. Nad on olemas nii heas kui halvas ning kunagi ei arvusta ega anna hinnanguid. Vahel, kui kuhjan asju liiga palju või teen mingeid valesid valikuid, tõmbavad nad mu maa peale. Nad näitavad mulle väga selgelt, kes ma olen, ning toetavad mind oma olemasoluga. Ning mu lapsed. Need armsad targad inimesed, kes pidid mingil hetkel peale enda ka oma vanematega toime tulema. Minu Epuke on alati üks mu paremaid sõpru ning me saame üksteisega arvestada.

Kolleegid on Sind iseloomustanud kui tugevat isiksust, kust see tugevus tuleb?

Minu tugevus tuleb aususest ja inimestest. Olles aus iseenda ja teiste vastu, on lihtne tugev olla. Mida rohkem sa mähid end sahkerduste võrku, seda keerulisem on olla. Isegi rasketel aegadel ausaks jäädes on lihtsam edasi minna. Ja sõprade ning töökaaslaste ausus aitab näha tervikpilti nii sinust endast kui maailmast. Vahepeal kipub see kaduma - enesepettus on võimas probleemide pseudolahendus. Ma ei salli valet. Siinkohal tuleb vahet teha lugudel ja valel. Mulle kohutavalt meeldivad lood, isegi kui need pole tõesed. Lugu on midagi, mis lisab seiklust kedagi kahjustamata. Vale on vale, mis tekitab segadust, pingeid, arusaamatusi ning teeb elamise raskemaks.