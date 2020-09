SPORDINÄDAL: Kunnar Karu: „Ärge istuge toas – minge õue!“

Sügisspartakiaad, Erakogu

” Spordinädala alguseks leiab www.spordinädal.ee kalendrist informatsiooni pea 1000 sündmuse osas, mida viivad läbi lasteaiad, koolid, spordiklubid, tööandjad, kohalikud omavalitsused ja teised organisatsioonid.

27. septembril on toimumas Spordinädal raames elamusretk, kuhu on minek?

27. septembril külastame Eesti suuruselt 13. väikesaart Pranglit ning toimumas on järjekordne Elamusretk. Viimati käisid retkelised Pranglil 2014. aastal. Elamusretkelised avastavad 12 kilomeetrise elamusretke käigus Prangli saare kaunist rannajoont, rannamännikuid ning matkaradu. Loomulikult käime ära ka saare kuulsaima vaatamisväärsuse – kohaliku kiriku juures. Prangli on suuruselt just selline, et see sobib suurepäraselt lihtsaks sügisjalutuskäiguks ning pakub võimaluse saada lihtsalt linnakärast eemale. Hetkel on sügis saabumas ning esimesi märke võib juba praegu kohata metsas – lehed on vaikselt värvi muutmas. Aga kui vaadata maapinnale lähemale, siis üle Eesti on praegu tõsine seene uputus! Seega seenekorjamise fännidel tasub kindlasti praegu

Kunnar looduses Erakogu

sammud metsa seada.

Mis on Su enda viimase aja suurimad projektid?

Septembri alguses õnnestus mul viia Nipernaadi matkagrupp Põhja-Soome, kaugele üle polaarjoone avastama Lapimaa tundrat ning sealset fenomeni „ruskat“. Ruska – see on nagu sügisvärvide sõda. Lapimaa oli värvunud kollase-, punase- ja oranžikirju rüü alla. Nautisime tõelist värvide lahingut lisaks matkamisele! Igas kasetukas käis hingemattev võitlus ning me olime sattunud rindejoonele parimal võimalikul ajal: roheline oli lahingu ammu kaotanud, kollane oli alla vandumas oranžile ja punasele.

105 km pikkusel matkal kogetud emotsioonid olid nii võimsad, et neist jätkub mulle vist mitmeks sügiskuuks ning need sunnivad liikuma ja ootama õige sügise jõudmist Eestimaale. Sealt saadud motivatsioonilaeng on nii võimas, et väike vihmasabin või näkku puhuv tuuleiil ei vii naeratust näolt ning liikumiskilomeetrid kogunevad ka pimedal sügisõhtul.