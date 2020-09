SPORDINÄDAL | Avo Möls: Tervis on kõige kalleim vara!

Aruküla Põhikool on igal aastal tublilt Spordinädalast osa võtnud. Liikumisrõõm on koolis au sees olnud aastaid. Kõik algab positiivsetest eeskujudest ning mõtestatud keskkonnast.

Käesoleval aastal austas Spordinädala avamisega kooli Eesti Olümpiakomitee president Urmas Sõõrumaa, kohal on Spordinädala patroon Kristel Kruustük. Aruküla on armas mõnusa miljööga koht, mis asub Tallinnast Ülemiste jaamast vaid 15-minutilise rongisõidu kaugusel. Seal on koos nii maapiirkonna kui ka linna kvaliteet! Lapsed saavad vabamalt omal käel liikuda ja seega õpivad vastutama enda eest varem kui need, keda vanemad pidevalt autoga toovad ja viivad.

Spordinädala avamine Regina Herodes





” Meie loome õpilastele keskkonna ja võimalused ning meie kaunis piirkonnas on lastel liikumiseks ideaalsed tingimused. Avo Möls

Avo Möls kinnitab, et liikumine on Aruküla koolis au sees ning koolil on ka väga tublid kehalise kasvatuse õpetajad. „Tervis on kõige kallim vara! Meie loome õpilastele keskkonna ja võimalused ning meie kaunis piirkonnas on lastel liikumiseks ideaalsed tingimused. Ka eelmisel aastal valminud staadion on oluliselt laste hulgas liikumisharrastust parandanud!“

Huvijuht Mari Mölsile pakub lastega töötamine rõõmu ning ta leiab, et Mesikäpa jooks on üks toredamaid üritusi, mida korraldada. „Kui terve staadion on täis rõõmsaid oranžide särkidega õpilasi, teeb see tuju heaks. Loodan, et just nii saame anda väikese panuse heategevusse!“ Arukülas on väga head võimalused spordiga tegelemiseks – staadion, skate-park, terviserada, ronimisväljakud, valida on paljude huviringide vahel, lisas ta. „Spordinädala raames üritame viibida kooliperega võimalikult palju õues, eemal mobiiltelefonidest ehk olla n-ö levist väljas, et saaks nutimaailmast puhkust.“

Aruküla Põhikooli lapsed Erakogu

Kehalise kasvatuse õpetaja Riina Einloo sõnul läks Spordinädal väga meeleolukalt. „Väga tore, kui ka õpetajad osalevad ja kaasa löövad, sest eeskuju innustab. Sügisel proovime ikka võimalikult kaua tunde õues teha. Loodame, et isegi oktoobris veel.“ Klasse on Aruküla Põhikoolis juba nii palju, et tundide pidamiseks peab saali isegi kolmeks jagama. Õues on aga ruumi ja värsket õhku külluses, lisas ta.