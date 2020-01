Soe talv tõstab jooksmise populaarsust

Tänavune soe ja lumevaene talv soosib jooksuharrastajaid. Praeguse aastaaja kohta tavapäratult head harjutamistingimused nii terviseradadel kui kergliiklusteedel on inspireerinud paljusid inimesi alanud aastaks sportlikke eesmärke püstitama ning eelseisvatele rahvajooksudele kirja panema. Jaanuarikuu kohta on jooksusündmustele registreerimine rekordiline.

Eesti suuremaid jookse haldava Spordiürituste Korraldamise Klubi registreerimisaktiivsus on keskmiselt kolmkümmend protsenti tavapärasest kõrgem.

Eesti suurima rahvaspordisündmuse Tallinna Maratoni ja Sügisjooksu osavõtjate arv liigub Spordiürituste Korraldamise Klubi klienditeeninduse juhi Kadi Mölleri sõnul rekordikursil ning läheneb juba praegu kolmele tuhandele, mis on eelnevatel aastatel olnud iseloomulik pigem kevadkuudele. Ligi viiskümmend protsenti on kasvanud ka välismaa jooksjate osakaal, mille üheks põhjuseks on Tallinna Maratoni saamine esmakordselt Rahvusvahelise Kergejõustikuliidu pronks tasemega jooksuvõistluseks nii maratonide kui poolmaratonide arvestuses.

Seetõttu tasub varakult silmas pidada ka 2020. aastaks kehtestatud registreerimise piirarve, milleks on maratonidistantsil neli tuhat, poolmaratonil viis tuhat ja 10 km Sügisjooksul kaksteist tuhat, lisas Möller. Tipptasemel jooksjaid ja tuhandeid harrastajaid kaasava Tallinna Maratoni ja Sügisjooksu 2020. aasta kolmepäevane programm algab reedel 11. septembril viiekilomeetrise Nike noortejooksuga, jätkub laupäeval 12. septembril poolmaratoni ning 10 km Sügisjooksuga ja lõpeb pühapäeval 13. septembril maratonijooksuga.