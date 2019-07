President Kersti Kaljulaid osaleb Tour de France'i rahvasõidul, tõustakse ajaloolistesse kõrgustesse

Seda kinnitas ERR-ile presidendi kommunikatsiooninõunik Taavi Linnamäe, vahendab ERR Uudised.

Tour de France'i rahvasõitu korraldatakse tänavu 29. korda ja osalema on registreerunud 16 000 ratturit. Esindatud on 71 riiki ning Prantsusmaa kõrval on enim osavõtjaid Suurbritanniast, Šveitsist ja Eestist.

Tänavuse Tour de France'i rahvasõidu raames läbivad osalejad Prantsusmaa velotuuri 20. etapi 135 kilomeetri pikkuse 4563 tõusumeetriga marsruudi, mis viib ratturid Albertville'ist Val Thorensi. Etapi lõpp on 2365 meetri kõrgusel merepinnast, mis on kõigi aegade kõrgeim Prantsusmaa velotuuri etapi finiš.