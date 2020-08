Populaarne Paide-Türi rahvajooks jääb koroonaviiruse tõttu ära

Tänase seisuga on Covid-19 näitajad pead tõstmas ning esineb ebaselgust selle osas, kas või millised piirangud ka tuleval sügisel aset leiavad või jätkuvad. Kui tänase seisuga on kehtestatud piir, et avalikul väliüritusel võib osaleda maksimaalselt 2000 inimest ja selline piir jätkub ka septembris, siis ei ole kahjuks võimalik tagada selle jooksu läbiviimist. Tavapäraselt on jooksust osa võtnud 3000+ inimest ning näiteks eelmisel aastal oli registreerunuid enam kui 4000, teatab ürituse koduleht.

"Tänavu oli meil plaanis esmakordselt korraldada ka Türi linna 5km jooks ning see oleks kindlasti osavõtjate arvu veelgi suurendanud. Lisaks jooksust osavõtjatele tuleb arvesse võtta ka vabatahtlikke, keda eelmine aasta oli 250. Alternatiiviks oli võimalus vähendada osavõtjate arvu, kuid see oleks põrkunud meie tõekspidamisega, et kõik spordisõbrad saavad rahvajooksul osaleda," lisas Paide Spordikeskuse juhatuse liige ja jooksu eestvedaja Erich Petrovits.

Paide-Türi Rahvajooks on üks staažikamaid jookse Eestis olles juba toimunud 38 korda ning tänavune jooks oleks järjekorras olnud lausa 39-s.

Järgmine jooks on planeeritud toimuma 26. septembril 2021.

Kõik, kes on tänavusele ehk 2020. aasta jooksule juba registreerinud, saavad edasi toimida vastavalt kahele variandile:

* Lasta end automaatselt registreerida järgmise aasta jooksule ning seda sama osavõtu tasu eest, mis juba makstud;

* Küsida oma osavõtu tasu tagasi kirjutades emailile info@rahvajooks.ee