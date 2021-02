Pealtvaatajaid Tartu Maratonile ei lubata. Oluline info osalejaid puudutavate muudatuste kohta!

Ainult stardinumbri või vastava loaga

Osaleja pääseb Tehvandi suusastaadionile ja Arulas stardialasse ainult stardinumbri või korraldaja-teenindaja akrediteeringu alusel.

Rajal, teeninduspunktides ning finišis võivad samuti viibida ainult vastava loa saanud inimesed. Ka eliitsportlaste jootmine on lubatud vaid akrediteeritud saatjatele. Saateautod ei tohi rajal liikuda ja teeninduspunktide parklatesse sissesõit on lubatud ainult korraldajalt saadud autoloaga. Reeglite järgimist kontrollivad turvatöötajad.

Osalejaid puudutavad muudatused

Kuna pealtvaatajatel on keelatud kohale tulla, tuleb arvestada, et suusataja kohale sõidutanud autojuht ei tohi osalejaga parklast kaugemale kaasa minna. Küll aga on võimalik autojuhil vahepeal ära käia ja jälgida osaleja liikumist Championchip.ee veebilehel või tasulise GPS seadme abil ning osalejale õigeks ajaks finišiparklasse vastu minna.

„Soovitame sellel aastal anda kõik kuivad ja soojad riided enne starti pakihoidu. Nii saate kohe pärast finišit riided ära vahetada ja õiget autot otsima hakata,“ selgitab olukorda ürituse peakorraldaja Indrek Kelk. Lisaks paneb ta inimestele südamele, et kuna õige auto tuleb osalejail ise parklast üles leida, tuleks kaasa võtta toimiv sidevahend ning kirjutada üles autojuhi telefoninumber. „Teadupärast võib telefonil aku tühjaks saada, mistõttu oleks hea, kui telefoninumber on olemas ja vajadusel saab korraldaja abiga autojuhiga kontakti,“ nendib ta.

Enne maratonipäeva tasub tutvuda korraldajate antud juhistega ning mõelda tegevuskava enda jaoks läbi, et kohapeal oleks vähem üllatusi ja maratoni saaks sajaprotsendiliselt nautida.

