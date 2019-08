Nõmmel algavad tasuta kettagolfi treeningud

Discgolf on tervislik, soodne ja lõbus sportmäng, mis sobib igas vanuses inimestele ega nõua erilist füüsilist vormi. Spordiala hakkas Eestis populaarseks muutuma umbes seitse aastat tagasi. 2012. aastal rajati Nõmmele esimene kümne korviga püsirada Tallinnas. 2019. aasta varakevadel Nõmme rada suleti ning uus rada avati Viljandi maantee ääres Järve metsas.

Nõmme linnaosa vanema Grete Šillise sõnul on Järve metsa discgolf’i-rada alates selle avamisest pidevalt tihedas kasutuses olnud. „Augusti lõpus saavad ka kõik need, kes selle harrastusega siiani kokku puutunud ei ole, tulla treeningutele, et õppida selgeks mängu põhitõed ja veeta rohkem aega looduses. Discgolf on suurepärane vaba aja veetmise viis, seda saab harrastada koos pere või sõpradega, see annab ühtaegu piisavalt füüsilist koormust ja on lõbus,“ lausus linnaosavanem.

Treeningud toimuvad 21., 22., 28. ja 29. augustil kell 15.00 kuni 16.30 ja sinna on oodatud igas vanuses huvilised, eelnev kogemus ja sportlik vorm ei ole olulised. Kohtade arv on piiratud, vajalik on eelregistreeruda veebis aadressil http://bit.ly/discgolfi_koolitused. Riietuda soovitame mugavalt ja vastavalt ilmale. Kogunemine toimub Viljandi maantee ja Valdeku tänava ristmiku äärde jäävas parklas. Treeninguid juhendab Rainer Lipand (Disclandi discgolf’i-keskus), kes on üks selle spordiala eestvedajatest Eestis.