Maijooksu osalejad kogusid heategevuseks 4500 eurot

Maijooks toimus sel kevadel 23.-31. maini esmakordselt virtuaalse sündmusena. Eesti läbi aegade kõige osavõturohkeimast virtuaaljooksust võttis osa 4474 harrastajat. Seitsme kilomeetri pikkusel raja läbis kas joostes, käies või kepikõndi tehes 3644 sportlikku naist ning virtuaalse lastejooksu rajal lõi kaasa 830 väikest spordisõpra.

Virtuaaljooksu kiirem läbija oli Eesti parim keskmaajooksja ja viiekordne Maijooksu võitja Liina Tšernov, kes suutis Rocca al Mare kergliiklusteedel seitse kilomeetrit joosta ajaga 25 minutit ja 6 sekundit.

Tallink Maijooksu virtuaaljooksul olid esindatud kõik Eesti maakonnad. Maijooksul löödi kaasa ka kaheteistkümnes välisriigis: Soomes, Ameerika Ühendriikides, Austrias, Belgias, Iirimaal, Lätis, Luksemburgis, Norras, Prantsusmaal, Rootsis, Šveitsis ja Inglismaal.

"Meil on siiralt hea meel, et Maijooksu traditsioon sai jätkuda ka sel aastal ja nii paljud naised ja lapsed virtuaaljooksul osalemise võimalust kasutasid. Koos tegime pärast kõigi jaoks keerulist aega sporti, hoidsime olulist traditsiooni elus ja tegime head meie Eesti naiste tuleviku ja tervise nimel, " lausus Tallink Grupi brändi- ja turundusjuht Kristi Männik.

Tallink Maijooksu virtuaaljooksust osavõtjad kogusid heategevusliku eesmärgina 4500 eurot, mis annetatakse Eesti Vähiliidule mammograafiabussi jaoks uue ja kaasaegse 3D mammograafi ostmiseks, et kaasa aidata rinnavähi varajasele avastamisele Eestis.

“Kümne aasta jooksul on Vähiliidu bussis käinud üle 70 000 naise, rinnavähk on avastatud 298-l. Neist 85% juhtudest on olnud haigus avastamise momendil varases staadiumis, kus see on väljaravitav. Suur tänu kõigile Tallinki Maijooksu korraldajatele ja osalejatele, kes toetasid Eesti Vähiliitu, et osta uus 3D mammograaf, mis aitab avastada rinnavähki igas eas naistel.” ütles Maie Egipt Eesti Vähiliidu juhatuse esimees.