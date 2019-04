Maijooks toimub juba kuu aja pärast

Kuu aja pärast tasub Tallinna Lauluväljakule tulla terve perega, et veeta tore ja sportlik päev. Kui emad saavad minna jooksu- ja käimisrajale, siis lapsed võivad lustida Mesikäpa lastejooksudel ning kogu päeva on avatud tervisemess ning meestehoid. Sel aastal tähistab Läänemere suurim laevakompanii Tallink oma 30. tegevusaastat. Selle auks on tänavusel Tallink Maijooksul enne starti kavas suurejooneline kontsertshow, kus astuvad üles superstaarisaates tuntust kogunud Sissi ja Eesti laulul publiku südameid murdnud Stefan. Kohal on tantsutrupp Showstoppers ja DJ Nrike. Päeva lõpetab traditsiooniline kevadkontsert, mille peaesineja on seekord Ott Lepland.

Tallink Maijooksule saab registreerida internetiaadressil www.jooks.ee. Soodsam registreerimisvoor kestab aprilli lõpuni.