Lumerohke Haanja ootab suusatajaid hooaega lõpetama

Hoolimata sulailmast, mis on suuremast osast Eestist juba lume viinud, on Haanjas veel tõeline talv. Klassikastiilis läbitav maraton on hea võimalus viimaste suusailmade nautimiseks kaunis looduses ning hooajale väärika punkti panemiseks. Väikseid spordisõpru rõõmustavad sel päeval lastesõidud.

Pärast maratoni oodatakse suusatajaid ja nende sõpru teatri- ja muusikaõhtule, et lisaks kehale saaks kosutust ka vaim. Järgmisel päeval toimub aga suusamatk, mille rahulik tempo annab võimaluse maastikku ja ilma imetleda nii lihtsalt matkasõpradel kui ka eelmisel päeval raja vihisedes läbinud suusatajatel.

Lisainformatsiooni saab lehelt www.estoloppet.ee ja Haanja maratoni Facebooki lehelt.